Pleitos legales y demoras atan la entrega de inmuebles afectados por 19S

Por Fernando Arauz

El sismo del 19 de septiembre de 2017 dejó 228 muertos en la CDMX y a miles de familias desplazadas. Tras los rescates comenzó otra emergencia: revisar edificios, desalojar familias y decidir cuáles podían repararse y cuáles debían demolerse. En agosto de 2026, la Comisión para la Reconstrucción informó que contempla 527 inmuebles multifamiliares, de los cuales 429 ya han sido entregados. Los 98 restantes continúan dentro del proceso, al concentrar complejos problemas técnicos, jurídicos o de conciliación entre vecinos. Para reconstruir las viviendas tras el sismo de hace nueve años, se destinaron más de 16 mil millones de pesos.

Uno de los edificios afectados es el de Aguascalientes 12, colonia Roma Sur. En 2024, la Comisión para la Reconstrucción contaba con un proyecto de rehabilitación, pero en julio de 2025 un juez ordenó el desalojo, demolición y reconstrucción. El conflicto continuó en tribunales. Durante la larga espera, al menos 14 vecinos murieron sin poder regresar a su hogar. En el inmueble, que consta de 70 departamentos, viven cinco familias y el futuro del edificio sigue entre dictámenes, tribunales y la división de opiniones sobre qué hacer.

El inmueble parece abandonado. Las grietas se observan en cada pared y pilar. El escombro es reciente y se han retirado hasta las ventanas para quitarle peso y evitar que las columnas cedan; incluso, está inclinado. Gran parte de los vecinos exige la demolición y reconstrucción, mientras un grupo que aún habita ahí defiende la rehabilitación. “Siento mucha tristeza porque es un departamento que me costó 23 años pagarlo, mucha impotencia porque es increíble que por seis personas todos estemos padeciendo y pagando renta (...) si esto colapsa va a ser una gran tragedia”, lamentó María de los Ángeles Moreno, propietaria y vocera.

Un caso similar se vive en Galicia 253, en la colonia Álamos, donde la primera piedra se colocó en 2019, pero vinieron cambios de empresa y retrasos. Hoy, a nueve años, continúan esperando servicios básicos.