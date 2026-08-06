Diputados exigen a Semovi explicar cómo llegaron bolardos de CDMX a Yucatán

Legisladores del PAN en la Ciudad de México solicitaron que la Secretaría de Movilidad (Semovi) informe al Congreso local el motivo por el cual hay mobiliario urbano, con logotipos del gobierno capitalino en Yucatán.

En la solicitud, la diputada Laura Álvarez Soto, consideró que se deben descartar irregularidades.

Y consideró que esta conducta podría constituir desvío de recursos, uso ilegal de atribuciones y facultades, todas ellas faltas estipuladas en el artículo 267 del Código Penal local.

Delito que se castiga con penas de cinco a 20 años de prisión y de dos mil a cinco mil días de multa, además de la destitución del empleo o cargo y la inhabilitación en el servicio público.

Calzada de Tlalpan Foto: Especial

El pronunciamiento ocurrió luego de que el domingo Excélsior dio a conocer que bolardos para confinamiento vehicular, marcados con logotipos de la red de Movilidad Integrada (MI) y del Servicio de Transportes Eléctricos (STE), ambos del gobierno de la Ciudad de México, estaban instalados en tramos de carriles confinados de la Avenida Internacional, en la zona metropolitana de Mérida, Yucatán.

Los bolardos son idénticos a los instalados en vialidades capitalinas por donde circulan los trolebuses del STE, por ejemplo, en los ejes 2 y 2A Sur, los cuales forman parte principal de la ruta de la Línea 2 que va de Chapultepec a Pantitlán.

En la zona metropolitana de Mérida, los bolardos estaban instalados en tramos de la Avenida Internacional, también conocida por los yucatecos como Avenida Industrial, por donde circula la Ruta R906 IE-TRAM La Plancha - Centro – Umán, del Sistema Metropolitano de Movilidad Amable y Sostenible Va y Ven.

Federico Döring, diputado federal y vocero de Partido Acción Nacional en la CDMX, consideró que debe descartarse un “contrabando institucional”.