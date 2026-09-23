Asesinan a vendedor de micheladas en la colonia Morelos

Un hombre de 29 años murió luego de recibir un impacto de arma de fuego en el cráneo, dentro de una unidad habitacional ubicada en la calle Comonfort, en la colonia Morelos de la alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con los primeros reportes, elementos policiales recibieron una emergencia vía radio del C2 Centro Histórico sobre una persona lesionada por disparo de arma de fuego, en el inmueble marcado con el número 47 de dicha calle.

Al arribar al lugar, los uniformados localizaron al hombre, identificado como Armando Jacob “N” de 29 años, quien presentaba una lesión de bala en la cabeza.

Ante la falta de llegada de una unidad médica y debido a la gravedad de la herida, los policías determinaron trasladarlo por sus propios medios al Hospital General Gregorio Salas para que recibiera atención.

Sin embargo, al llegar al hospital, el médico que lo recibió determinó que el hombre ya no contaba con signos vitales, ya que diagnosticó muerte por disparo de arma de fuego.

Posteriormente, al hospital arribó Owen “N”, de 20 años, quien se identificó como hermano del fallecido. El joven señaló que Armando Jacob residía en la misma dirección, en la Torre N-8, departamento 303.

Asimismo, refirió que el hombre tenía un puesto de micheladas ubicado sobre Eje 1.