Detienen a presunta trabajadora de la FGJ CDMX por robo

Una mujer, que se identificó con una credencial como personal administrativo de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX), fue detenida luego de que, presuntamente, fue sorprendida cuando robaba mercancía sin pagar de una tienda departamental, ubicada en la alcaldía Benito Juárez.

Los hechos ocurrieron el 22 de septiembre, alrededor de las 15:20 horas, en el establecimiento localizado en avenida Universidad número 1000, colonia Santa Cruz Atoyac, dentro de Plaza Universidad.

De acuerdo con el reporte policial, elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) que se encontraban de servicio en la plaza fueron abordados por el encargado del área de prevención de pérdidas del establecimiento, solicitó apoyo debido a que una mujer había sido detectada presuntamente sustrayendo mercancía sin realizar el pago correspondiente.

La mujer fue detenida en el lugar y se identificó como Perla Xochiquetzal, de 39 años, quien mostró una credencial de la FGJ CDMX en la que aparece como Administrador Especialista de Sistemas Operativos.

Durante la intervención fueron asegurados diversos productos, con un valor de cinco mil 751 pesos.

La detenida fue puesta a disposición de la Agencia del Ministerio Público BJ-2, donde se inició la carpeta de investigación CI-FIBJ/BJ-2/UI-2 C/D/00491/09-2026, por el delito de robo a negocio sin violencia.

Será el Ministerio Público el encargado de determinar la situación jurídica de la mujer y continuar con las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos.