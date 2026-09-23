Percance vial en avenida Revolución termina con daños a camioneta

Un video difundido en redes sociales mostró el momento en que varios hombres rodeaban una camioneta roja, dichos sujetos participaron en una agresión contra el vehículo sobre avenida Revolución, en la colonia Mixcoac, alcaldía Benito Juárez.

En las imágenes, grabadas desde el interior de la camioneta, se observa inicialmente a un hombre acercarse al automóvil, mientras el parabrisas presenta daños.

Posteriormente aparece un elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México con vestimenta de color verde fluorescente, aparentemente un agente vial, mientras otras personas se aproximan al vehículo.

La grabación también muestra a varios hombres en el exterior, uno de ellos con sudadera rosa y otro con una playera oscura, mientras el conductor permanece dentro de la unidad. En distintos momentos se aprecia el parabrisas y uno de los cristales del vehículo visiblemente estrellados.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el incidente se originó a partir de un percance vial entre la camioneta y un camión de transporte público.

La dependencia señaló que, tras el choque, el conductor de la unidad de transporte público habría agredido al automovilista y solicitado el apoyo de otros hombres, quienes salieron del Centro de Transferencia Modal (Cetram) de la zona.

La SSC informó que tras el análisis de las cámaras de videovigilancia se pudo identificar al conductor del camión, así como a otro de los hombres que se aprecian en el video.

Personal de la SSC ubicó al conductor del transporte y a uno de los sujetos que estuvieron presentes, quienes fueron presentados a declarar ante las autoridades ministeriales sobre lo acontecido durante el conflicto y aportar información sobre los dos agresores, al tiempo que se realizan las labores de búsqueda correspondientes con apoyo del C2 Poniente”.

Además, la Dirección General de Asuntos Internos abrió una carpeta de investigación para determinar la actuación de los policías que estuvieron presentes durante los hechos. Según la dependencia, los elementos ya fueron identificados y citados para rendir su declaración.