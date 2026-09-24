El SOS satelital contra delitos: llamadas al 911 desde zonas sin cobertura celular

Ante el aumento de denuncias en zonas remotas de la capital, se puso en marcha una tecnología satelital que permite a usuarios de dispositivos iOS realizar llamadas al 911 desde puntos sin red celular ni Wi-Fi, con la que se han atendido eficazmente casi 50 emergencias.

Los llamados de auxilio han ido desde autos varados, hasta personas extraviadas.

Esto mediante una alianza que el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) firmó con Intrado Life & Safety y que forma parte del programa Aliados C5, impulsado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, para sumar innovación del sector privado a la infraestructura pública.

Desde el inicio de sus pruebas técnicas en noviembre de 2025 y hasta la fecha, el sistema ha facilitado un total de 49 reportes de auxilio.

Salvador Guerrero Chiprés, coordinador General del C5, y Marcio Adriano de Oliveira, vicepresidente comercial de Intrado Life & Safety. Especial

De acuerdo con Salvador Guerrero Chiprés, coordinador General del C5, las demarcaciones territoriales que concentran el mayor número de atenciones bajo este esquema son La Magdalena Contreras, Tlalpan, Milpa Alta, Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo.

El funcionario destacó que las primeras cuatro demarcaciones cuentan con una importante extensión territorial de carácter suburbano o rural, lo que comprueba la eficiencia operativa de esta herramienta para garantizar el acceso a los servicios de emergencia desde cualquier circunstancia geográfica.

Entre las principales razones que han motivado la movilización de los cuerpos de seguridad y rescate a través de este canal satelital sobresalen los reportes por vehículos descompuestos, accidentes viales clasificados como choques sin lesionados, personas extraviadas al interior de zonas boscosas de la capital y automóviles varados.

La medida fortalece el combate a la inseguridad en zonas rojas, como el Ajusco, en donde entre enero de 2019 y marzo de 2026 se registraron 107 desapariciones.

Por su parte, Marcio Adriano de Oliveira, vicepresidente comercial de Intrado, enfatizó el impacto social de la implementación tecnológica en materia de protección ciudadana.

Estamos fortaleciendo una parte fundamental de la seguridad de las personas: la posibilidad de pedir ayuda en zonas donde la cobertura celular es limitada o no existe. Esta tecnología contribuye a que la falta de cobertura nunca sea la razón para que la ayuda no llegue”, declaró el directivo.

Con el esquema Aliados C5 se suma la innovación, capacidad operativa y tecnología del sector privado a los planes de infraestructura pública de la Ciudad de México, optimizando la respuesta institucional ante situaciones de vulnerabilidad o riesgo. Así, al registrarse una llamada de emergencia, los operadores del C5 pueden acceder en tiempo real a las tomas de las cámaras “aliadas” y responder de manera más eficaz.