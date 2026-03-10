Activan contingencia ambiental por ozono en el Valle de México

La tarde de este martes 10 de marzo se activó la contingencia ambiental en el Valle de México, ya que los índices de contaminación superaron los límites permitidos, de acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis, se registraron concentraciones horarias máximas de ozono de 159 ppb en la estación Facultad de Estudios Superiores Acatlán (FAC), en Naucalpan, Estado de México.

Por lo que se recomendó a la población tomar las precauciones necesarias para no estar demasiado tiempo al aire libre, principalmente entre 13:00 y 19:00 horas, los cuidados deben externarse en el caso de adultos mayores e infantes.

“El Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México indica que el sistema anticiclónico que desde hace varios día ha estado afectando al centro del país se intensificó en el transcurso del día de hoy, resultando en estabilidad atmosférica fuerte sobre el Valle de México y viento débil, además de que provocó tardía formación de la nubosidad, permitiendo intensa radiación solar, elementos meteorológicos que se combinaron para ocasionar acumulación de precursores de ozono”.

Ante estas condiciones, el miércoles 11 de marzo no podrán circular los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2, con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 1, 3, 4, 5, 7 y 9.

Así como los vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y 00, engomado rojo, terminación de placa 3 o 4.

Será a las 20:00 horas cuando la CAMe informe si las condiciones ambientales mejoran y la contingencia se suspende o si se prolongará al miércoles 11 de marzo.

Además de las restricciones vehiculares, para ayudar a bajar los índices de contaminación, la Refinería “Miguel Hidalgo” de Tula, Hidalgo, no operará a más del 75 por ciento de su capacidad.

También habrá reducción del 30 por ciento del consumo de combustóleo en la Central Termoeléctrica “Francisco Pérez Ríos” en Tula, Hidalgo.

Y se suspenden las actividades de combustión relacionadas con la cocción de ladrillo, cerámica y fundición en hornos artesanales.

*DRR*