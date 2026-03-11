Pide matrimonio al pie de la Virgen de Guadalupe en la Basílica y se viraliza | VIDEO

Al pie de la Guadalupana un joven dio el paso crucial. El momento romántico se volvió tendencia en redes sociales luego de que se difundiera un video donde un joven le pidió matrimonio a su pareja frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe.

El hecho ocurrió dentro de la Basílica de Guadalupe, santuario visitado cada año por millones de fieles que acuden para rendir homenaje a la Virgen de Guadalupe, una de las figuras religiosas más representativas del país.

El video rápidamente comenzó a circular en redes sociales y acumuló cientos de miles de visualizaciones, generando una ola de comentarios y reacciones entre usuarios que destacaron lo simbólico y emotivo del lugar elegido para la propuesta.

Momento romántico en el pasillo eléctrico del santuario

De acuerdo con las imágenes difundidas en plataformas digitales, la pareja caminaba por el pasillo eléctrico de la Basílica, una banda transportadora que permite a los visitantes pasar debajo de la imagen guadalupana para observarla más de cerca sin detener el flujo de personas.

Mientras ambos avanzaban por el mecanismo, el joven decidió hacer una pausa inesperada. En ese momento se arrodilló, sacó un anillo que llevaba guardado y le hizo la esperada pregunta a su novia.

La reacción de la joven fue inmediata: sorprendida y visiblemente emocionada aceptó la propuesta, mientras varias personas que se encontraban cerca presenciaban la escena.

El instante fue captado en video por visitantes que estaban en el lugar, y poco después el clip comenzó a circular en redes sociales, donde rápidamente se convirtió en un contenido viral.

Usuarios reaccionan a la pedida de matrimonio

El video generó una fuerte reacción entre internautas, quienes destacaron el significado espiritual del lugar y el gesto romántico del joven.

Entre los comentarios publicados en redes sociales se pueden leer mensajes llenos de emoción, buenos deseos y también humor, algo común cuando este tipo de historias se vuelven tendencia.

Algunos usuarios escribieron frases como: “Ir a ver a la Virgen y luego casarnos, sería lo primero”, mientras que otros comentaron: “Es el acto más lindo y sincero que puede hacer un hombre”.

También hubo quienes compartieron cómo reaccionarían ante una propuesta similar: “Mi novio sabe que soy súper devota de la Virgen, si hace eso seré la persona más feliz del universo”.

Otros mensajes reflejaron el tono emotivo del momento con comentarios como: “Que la virgencita los cuide siempre… de mi envidia”, “Ni he comido y ya me están humillando” o “La mejor pedida que he visto, que la Virgen los acompañe siempre”.

La Basílica de Guadalupe, de los lugares más visitados

La Basílica de Guadalupe, ubicada en la alcaldía Gustavo A. Madero de la Ciudad de México, es uno de los santuarios católicos más visitados del planeta.

Cada año recibe millones de peregrinos y visitantes, especialmente durante las celebraciones del Día de la Virgen de Guadalupe, cuando miles de fieles llegan al recinto para agradecer favores o pedir protección.

Por ello, muchos creyentes consideran este lugar un espacio profundamente simbólico para momentos importantes de la vida, como oraciones, promesas, celebraciones familiares e incluso propuestas de matrimonio como la que recientemente se volvió viral.

Casos como este suelen generar gran impacto en redes sociales porque combinan emoción, espiritualidad y experiencias personales, elementos que conectan fácilmente con las audiencias digitales.

Aunque el video no revela la identidad de la pareja, el momento se convirtió en un ejemplo de cómo las historias cotidianas pueden volverse virales cuando ocurren en lugares cargados de significado cultural y religioso para millones de personas.

