Brugada anuncia reforma para erradicar pobreza extrema y garantizar apoyo a niños en CDMX

Con la meta de que el quintil de la población que vive pobreza extrema y garantizar condiciones de desarrollo para niñas y niños desde sus primeros años de vida, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México anunció que enviará al Congreso capitalino una iniciativa de reforma constitucional para blindar el gasto social y establecer nuevos derechos para la primera infancia.

Nos proponemos el noble objetivo de superar la pobreza extrema en esta ciudad (…) y que ningún niño o niña nazca en pobreza y que la primera infancia no sea nunca más la primera desigualdad”, afirmó.

La propuesta plantea que el gasto público destinado a política social no pueda disminuir en términos reales respecto al presupuesto del año anterior, con el fin de evitar retrocesos en derechos sociales.

No podemos permitir ningún retroceso en derechos sociales. La única forma de lograr esto a nivel constitucional es blindar el gasto público social”, expresó Brugada.

Niñas y niños de 0 a 3 años

También busca que la atención a niñas y niños de cero a tres años sea reconocida como una prioridad del Estado.

Para ello se propone incorporar en la Constitución local el derecho de las infancias a recibir apoyo económico en esa etapa y obligar al gobierno a crear un Sistema de Educación Inicial con infraestructura, educadores y presupuesto permanente.

Los primeros mil días de vida son una etapa crucial en el desarrollo de cualquier ser humano (…) Queremos que la Ciudad de México sea pionera en la garantía de los derechos de la primera infancia”, afirmó.

Actualmente, el sistema público de educación inicia formalmente a partir del preescolar, lo que deja el cuidado de la primera infancia principalmente en manos de las familias.

Lo que estamos promoviendo es que exista un sistema de educación para la niñez de cero a tres años (…) que cuando nazca una niña o un niño tenga garantizado un Centro de Cuidado y Desarrollo Infantil”, para lo que se prevé construir 300 centros de este tipo, como parte del Sistema Público de Cuidados, dijo.



“Queremos que quede por obligación constitucional crear el primer Sistema de Educación Inicial a cargo del Estado”, subrayó.

CDMX con mayor cobertura de programas sociales

Brugada Molina destacó que actualmente la Ciudad de México es la entidad del país con mayor cobertura de programas sociales: 52 por ciento de los hogares reciben algún apoyo, frente al 34% del promedio nacional.

De acuerdo con cifras del Consejo de Evaluación del Desarrollo Social, entre 2018 y 2024 unas 850 mil personas salieron de la pobreza, mientras que la pobreza extrema se redujo a más de la mitad en la capital. Además, 1.3 millones de personas recibieron algún tipo de ahorro.

Sin embargo, aseguró que “no es suficiente”, por lo que planteó que la meta es cerrar 2026 con 2.5 millones de beneficiarios, con una inversión de 13 mil millones de pesos.

Y para 2030, al término de su gobierno, “el 70 por ciento de las familias capitalinas contarán con al menos un apoyo social y el cien por ciento de los hogares del quintil más pobre, alrededor de 500 mil, recibirá algún programa”, prometió.

