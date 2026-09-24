Solicitud a FGJ sobre despojos se turnó a comisiones del Congreso CDMX

El diputado local del PAN, Federico Chávez, presentó en el Congreso de la Ciudad de México un punto de acuerdo para solicitar a la Fiscalía General de Justicia que entregue un informe en el que se detalle el número de carpetas de investigación que se han abierto por el delito de despojo, entre 2022 y 202 en cada alcaldía; sin embargo, el Pleno no lo consideró de urgente resolución y se turnó a comisiones para ser analizado.

Chávez había propuesto que se le diera a la fiscalía local un plazo de 30 días naturales, para entregar la información sobre las carpetas de investigación por despojo.

El despojo de vivienda es una práctica cada vez más frecuente, perpetrada muchas veces por grupos organizados, la ausencia de un registro nacional de reincidentes limita la eficacia de la justicia”, afirmó Chávez.

Expuso que, de enero de 2020 a abril de 2026, la fiscalía local ha abierto 25 mil 18 carpetas de investigación.

Sin embargo, en este mismo periodo y sobre el total de carpetas abiertas solo se ha reportado la detención de 463 personas, de acuerdo con información proporcionada a través de respuestas de información pública”.

Recordó que las autoridades judiciales de la Ciudad de México informaron sobre la presentación mil 228 personas al Ministerio Público, señaladas de cometer el delito de despojo, tanto de bienes inmuebles como de agua, pero de este total “no detallaron si todos fueron procesados o si quedaron en libertad argumentando, por ejemplo, detenciones ilegales”.