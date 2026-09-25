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Marchas y bloqueos hoy viernes 25 de septiembre; horarios y alternativas viales

Este viernes 25 de septiembre, la CDMX tendrá marchas, concentraciones sindicales, rodadas y eventos culturales que provocarán cierres y afectaciones en vialidades clave.

Por: Eridani Salazar

Marchas, concentraciones y eventos culturales marcarán la jornada de este viernes 25 de septiembre en CDMX, con cierres y afectaciones en vialidades.
Marchas, concentraciones y eventos culturales marcarán la jornada de este viernes 25 de septiembre en CDMX, con cierres y afectaciones en vialidades.Moisés Pablo Nava

Este viernes 25 de septiembre la Ciudad de México será escenario de una amplia jornada de protestas, vigilias y actos conmemorativos convocados por estudiantes, colectivos feministas, organizaciones sindicales y agrupaciones de derechos humanos. Autoridades capitalinas prevén afectaciones viales en distintos puntos de la ciudad, por lo que se recomienda anticipar traslados y utilizar vías alternas.

Concentraciones

9:00 horas – Comunidad Estudiantil de la UAM Azcapotzalco

  • Lugar: Av. San Pablo Xalpa No. 180, Col. San Martín Xochinahuac, Alc. Azcapotzalco.

  • Posibles cierres: Av. San Pablo Xalpa, Eje 5 Norte y Av. de las Culturas.

10:00 horas – Extrabajadores de Altos Hornos de México

  • Lugar: Av. Revolución No. 1508, Col. Guadalupe Inn, Alc. Álvaro Obregón.

  • Posibles cierres: Av. Revolución, Barranca del Muerto y Av. Insurgentes Sur.

10:00 horas – Coalición Nacional de Trabajadores de la Salud

  • Lugar: Diagonal 20 de Noviembre No. 275, Col. Obrera, Alc. Cuauhtémoc.

  • Posibles cierres: Diagonal 20 de Noviembre, Eje Central Lázaro Cárdenas y José María Izazaga.

11:00 horas – Democrats Abroad en CDMX

  • Lugar: Av. Emilio Castelar y Julio Verne, Col. Polanco IV Sección, Alc. Miguel Hidalgo.

  • Posibles cierres: Av. Emilio Castelar, Julio Verne y Av. Presidente Masaryk.

11:00 horas – Comuneras de Eloxochitlán y Madres de Ayotzinapa

  • Lugar: Av. José María Pino Suárez No. 2, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc.

  • Posibles cierres: Pino Suárez, 20 de Noviembre y Corregidora.

Movilizaciones

11:00 horas – Estudiantes del CCH Sur

  • Lugar: Blvd. Cataratas y Llanura, Col. Jardines del Pedregal de San Ángel, Alc. Coyoacán.

  • Posibles cierres: Blvd. Cataratas, Llanura y Periférico Sur.

11:00 horas – Familias Buscadoras “Luxiérnagas”

  • Lugar: Av. Niños Héroes No. 102, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc.

  • Posibles cierres: Niños Héroes, Dr. Lavista y Dr. Vértiz.

12:00 horas – Plataforma 4:20

  • Lugares: Monumento a la Madre (Insurgentes Sur y Villalongín), División del Norte y Cuauhtémoc, Gran Canal y Circuito Interior.

  • Posibles cierres: Insurgentes Sur, Av. Cuauhtémoc, División del Norte, Circuito Interior y Gran Canal.

13:00 horas – Colectivo La Mariposa Violeta

  • Lugar: Av. Niños Héroes No. 119, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc.

  • Posibles cierres: Niños Héroes, Dr. Río de la Loza y Dr. Vértiz.

15:00 horas – Red de Víctimas de la Patrulla Fronteriza de EU

  • Lugar: Paseo de la Reforma No. 305, Col. Cuauhtémoc, Alc. Cuauhtémoc.

  • Posibles cierres: Paseo de la Reforma, Av. Bucareli y Av. Juárez.

15:00 horas – Grupo “Sargento” del IPN

  • Lugar: Av. 510 No. 1000, Col. Pueblo de San Juan de Aragón, Alc. Gustavo A. Madero.

  • Posibles cierres: Av. 510, Av. 608 y Av. José Loreto Fabela.

Durante el día – Grupo “Cuervos” del Conalep

  • Lugar: Calle de la Borrasca y Av. Acueducto de Guadalupe, Col. Unidad Acueducto de Guadalupe, Alc. Gustavo A. Madero.

  • Posibles cierres: Av. Acueducto de Guadalupe, Av. 100 Metros y Av. Cienfuegos.

Durante el día – Movimiento de Regeneración Sindical

  • Lugar: Av. México Coyoacán No. 259, Col. General Anaya, Alc. Benito Juárez.

  • Posibles cierres: Av. México Coyoacán, Av. Universidad y Av. Río Churubusco.

10:00 horas – Comunidades Indígenas del Centro Cultural Garibaldi

  • Lugar: Av. Plaza de la Constitución No. 1, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc.

  • Posibles cierres: Plaza de la Constitución, 20 de Noviembre y 5 de Febrero.

10:30 horas – Vecinos de San José Ticomán

  • Lugar: Xocongo No. 131, Col. Centro Tránsito, Alc. Cuauhtémoc.

  • Posibles cierres: Xocongo, Calzada de Tlalpan y José María Izazaga.

Rodada ciclista

18:15 horas – Chirimixquic’s Bike

  • Salida: Plaza de La Corregidora No. 26, Col. Cruztitla, Milpa Alta.

  • Destino: Iglesia de Chalma, Estado de México.

  • Posibles cierres: calles de Tecomitl, carretera a Chalma y vías de acceso a la zona sur de la ciudad.

Alternativas viales

Azcapotzalco – UAM Azcapotzalco (9:00 horas)

  • Calles afectadas: Av. San Pablo Xalpa, Eje 5 Norte, Av. de las Culturas.

  • Alternativas: Av. Aquiles Serdán, Circuito Interior, Av. Tezozómoc.

Álvaro Obregón – Poder Judicial de la Federación (10:00 horas)

  • Calles afectadas: Av. Revolución, Barranca del Muerto.

  • Alternativas: Periférico Sur, Av. Patriotismo, Av. Insurgentes Sur.

Cuauhtémoc – Tribunal Federal y Suprema Corte (10:00–11:00 horas)

  • Calles afectadas: Diagonal 20 de Noviembre, Pino Suárez, José María Izazaga, Niños Héroes.

  • Alternativas: Circuito Interior, Eje 1 Oriente (Circunvalación), Fray Servando Teresa de Mier.

Miguel Hidalgo – Polanco (11:00 horas)

  • Calles afectadas: Av. Emilio Castelar, Julio Verne, Presidente Masaryk.

  • Alternativas: Mariano Escobedo, Ejército Nacional, Horacio.

Coyoacán – CCH Sur (11:00 horas)

  • Calles afectadas: Blvd. Cataratas, Llanura, accesos a Periférico Sur.

  • Alternativas: Av. Insurgentes Sur, Calzada de Tlalpan, Av. Universidad.

Gustavo A. Madero – San Juan de Aragón y Acueducto de Guadalupe (12:00–15:00 horas)

  • Calles afectadas: Av. Gran Canal, Circuito Interior, Av. 510, Av. Acueducto de Guadalupe.

  • Alternativas: Av. Loreto Fabela, Av. 608, Av. 100 Metros.

Benito Juárez – Narvarte y General Anaya (12:00 horas y durante el día)

  • Calles afectadas: División del Norte, Av. Cuauhtémoc, Av. México Coyoacán.

  • Alternativas: Av. Universidad, Río Churubusco, Av. Plutarco Elías Calles.

Paseo de la Reforma – Antimonumento +72 (15:00 horas)

  • Calles afectadas: Reforma, Bucareli, Av. Juárez.

  • Alternativas: Circuito Interior, Av. Chapultepec, Río de la Loza.

Milpa Alta – Rodada ciclista (18:15 horas)

  • Calles afectadas: Calles de Tecomitl, carretera a Chalma.

  • Alternativas: Carretera Xochimilco–Oaxtepec, Av. México–Chalma.

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