Marchas y bloqueos hoy viernes 25 de septiembre; horarios y alternativas viales
Este viernes 25 de septiembre, la CDMX tendrá marchas, concentraciones sindicales, rodadas y eventos culturales que provocarán cierres y afectaciones en vialidades clave.
Este viernes 25 de septiembre la Ciudad de México será escenario de una amplia jornada de protestas, vigilias y actos conmemorativos convocados por estudiantes, colectivos feministas, organizaciones sindicales y agrupaciones de derechos humanos. Autoridades capitalinas prevén afectaciones viales en distintos puntos de la ciudad, por lo que se recomienda anticipar traslados y utilizar vías alternas.
Concentraciones
9:00 horas – Comunidad Estudiantil de la UAM Azcapotzalco
- Lugar: Av. San Pablo Xalpa No. 180, Col. San Martín Xochinahuac, Alc. Azcapotzalco.
- Posibles cierres: Av. San Pablo Xalpa, Eje 5 Norte y Av. de las Culturas.
10:00 horas – Extrabajadores de Altos Hornos de México
- Lugar: Av. Revolución No. 1508, Col. Guadalupe Inn, Alc. Álvaro Obregón.
- Posibles cierres: Av. Revolución, Barranca del Muerto y Av. Insurgentes Sur.
10:00 horas – Coalición Nacional de Trabajadores de la Salud
- Lugar: Diagonal 20 de Noviembre No. 275, Col. Obrera, Alc. Cuauhtémoc.
- Posibles cierres: Diagonal 20 de Noviembre, Eje Central Lázaro Cárdenas y José María Izazaga.
11:00 horas – Democrats Abroad en CDMX
- Lugar: Av. Emilio Castelar y Julio Verne, Col. Polanco IV Sección, Alc. Miguel Hidalgo.
- Posibles cierres: Av. Emilio Castelar, Julio Verne y Av. Presidente Masaryk.
11:00 horas – Comuneras de Eloxochitlán y Madres de Ayotzinapa
- Lugar: Av. José María Pino Suárez No. 2, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc.
- Posibles cierres: Pino Suárez, 20 de Noviembre y Corregidora.
Movilizaciones
11:00 horas – Estudiantes del CCH Sur
- Lugar: Blvd. Cataratas y Llanura, Col. Jardines del Pedregal de San Ángel, Alc. Coyoacán.
- Posibles cierres: Blvd. Cataratas, Llanura y Periférico Sur.
11:00 horas – Familias Buscadoras “Luxiérnagas”
- Lugar: Av. Niños Héroes No. 102, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc.
- Posibles cierres: Niños Héroes, Dr. Lavista y Dr. Vértiz.
12:00 horas – Plataforma 4:20
- Lugares: Monumento a la Madre (Insurgentes Sur y Villalongín), División del Norte y Cuauhtémoc, Gran Canal y Circuito Interior.
- Posibles cierres: Insurgentes Sur, Av. Cuauhtémoc, División del Norte, Circuito Interior y Gran Canal.
13:00 horas – Colectivo La Mariposa Violeta
- Lugar: Av. Niños Héroes No. 119, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc.
- Posibles cierres: Niños Héroes, Dr. Río de la Loza y Dr. Vértiz.
15:00 horas – Red de Víctimas de la Patrulla Fronteriza de EU
- Lugar: Paseo de la Reforma No. 305, Col. Cuauhtémoc, Alc. Cuauhtémoc.
- Posibles cierres: Paseo de la Reforma, Av. Bucareli y Av. Juárez.
15:00 horas – Grupo “Sargento” del IPN
- Lugar: Av. 510 No. 1000, Col. Pueblo de San Juan de Aragón, Alc. Gustavo A. Madero.
- Posibles cierres: Av. 510, Av. 608 y Av. José Loreto Fabela.
Durante el día – Grupo “Cuervos” del Conalep
- Lugar: Calle de la Borrasca y Av. Acueducto de Guadalupe, Col. Unidad Acueducto de Guadalupe, Alc. Gustavo A. Madero.
- Posibles cierres: Av. Acueducto de Guadalupe, Av. 100 Metros y Av. Cienfuegos.
Durante el día – Movimiento de Regeneración Sindical
- Lugar: Av. México Coyoacán No. 259, Col. General Anaya, Alc. Benito Juárez.
- Posibles cierres: Av. México Coyoacán, Av. Universidad y Av. Río Churubusco.
10:00 horas – Comunidades Indígenas del Centro Cultural Garibaldi
- Lugar: Av. Plaza de la Constitución No. 1, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc.
- Posibles cierres: Plaza de la Constitución, 20 de Noviembre y 5 de Febrero.
10:30 horas – Vecinos de San José Ticomán
- Lugar: Xocongo No. 131, Col. Centro Tránsito, Alc. Cuauhtémoc.
- Posibles cierres: Xocongo, Calzada de Tlalpan y José María Izazaga.
Rodada ciclista
18:15 horas – Chirimixquic’s Bike
- Salida: Plaza de La Corregidora No. 26, Col. Cruztitla, Milpa Alta.
- Destino: Iglesia de Chalma, Estado de México.
- Posibles cierres: calles de Tecomitl, carretera a Chalma y vías de acceso a la zona sur de la ciudad.
Alternativas viales
Azcapotzalco – UAM Azcapotzalco (9:00 horas)
- Calles afectadas: Av. San Pablo Xalpa, Eje 5 Norte, Av. de las Culturas.
- Alternativas: Av. Aquiles Serdán, Circuito Interior, Av. Tezozómoc.
Álvaro Obregón – Poder Judicial de la Federación (10:00 horas)
- Calles afectadas: Av. Revolución, Barranca del Muerto.
- Alternativas: Periférico Sur, Av. Patriotismo, Av. Insurgentes Sur.
Cuauhtémoc – Tribunal Federal y Suprema Corte (10:00–11:00 horas)
- Calles afectadas: Diagonal 20 de Noviembre, Pino Suárez, José María Izazaga, Niños Héroes.
- Alternativas: Circuito Interior, Eje 1 Oriente (Circunvalación), Fray Servando Teresa de Mier.
Miguel Hidalgo – Polanco (11:00 horas)
- Calles afectadas: Av. Emilio Castelar, Julio Verne, Presidente Masaryk.
- Alternativas: Mariano Escobedo, Ejército Nacional, Horacio.
Coyoacán – CCH Sur (11:00 horas)
- Calles afectadas: Blvd. Cataratas, Llanura, accesos a Periférico Sur.
- Alternativas: Av. Insurgentes Sur, Calzada de Tlalpan, Av. Universidad.
Gustavo A. Madero – San Juan de Aragón y Acueducto de Guadalupe (12:00–15:00 horas)
- Calles afectadas: Av. Gran Canal, Circuito Interior, Av. 510, Av. Acueducto de Guadalupe.
- Alternativas: Av. Loreto Fabela, Av. 608, Av. 100 Metros.
Benito Juárez – Narvarte y General Anaya (12:00 horas y durante el día)
- Calles afectadas: División del Norte, Av. Cuauhtémoc, Av. México Coyoacán.
- Alternativas: Av. Universidad, Río Churubusco, Av. Plutarco Elías Calles.
Paseo de la Reforma – Antimonumento +72 (15:00 horas)
- Calles afectadas: Reforma, Bucareli, Av. Juárez.
- Alternativas: Circuito Interior, Av. Chapultepec, Río de la Loza.
Milpa Alta – Rodada ciclista (18:15 horas)
- Calles afectadas: Calles de Tecomitl, carretera a Chalma.
- Alternativas: Carretera Xochimilco–Oaxtepec, Av. México–Chalma.