Con baile y agradecimientos a la virgen, mercado de La Merced celebra 69 años

Un gran ambiente se vivió en el mercado de La Merced durante las fiestas por el 69 aniversario de su fundación, fecha en que los locatarios festejan a la virgen que le da nombre al mercado y le agradecen su protección.

Además de misas y procesiones para venerar a la virgen, hubo grupos de música, bailes y festejos en los que han participado durante esta semana los locatarios, vecinos y clientela en general.

Son organizados por los mismos locatarios, con sus colaboraciones, con su ayuda, con toda la organización que llevan para festejar precisamente la lealtad de la Virgen de La Merced. Ellos organizan, contratan grupos musicales de todo tipo, ranchero, mariachi, estudiantinas, bandas, todo ese tipo de cosas para celebrarla”, dijo a Excélsior el administrador del mercado de comidas de la Merced, César Martínez Sánchez.

Foto: Andrea Murcia | Cuartoscuro

Al mercado de La Merced llegaron a festejar vecinos y clientes, entre ellos estaba Jimena Galván, quien narró que “el mercado es un mercado de toda la vida, me gusta venir a bailar y convivir con la gente en éste día”.

Y comentó que hubo bandas de música diferente en cada zona del mercado, “es muy recomendable y disfrutable”.

Entre los asistentes también estuvo Saúl Hernández, vecino del mercado de La Merced: “Yo vivo por aquí cerca, este es un lugar al que a veces vengo a comprar cosas, me parece un lugar importante, interesante de la ciudad”.

Foto: Andrea Murcia | Cuartoscuro

Junto a ellos había decenas de parejas bailando al ritmo de la cumbia, mientras otros cantaban y se emocionaban con las canciones que entonaba el grupo musical.

Locatarios y visitantes recomiendan acercarse al mercado de La Merced cada 24 de septiembre, para celebrar su fundación.