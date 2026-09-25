Nicolás Mendoza: De las pasarelas al dolor y secuelas por cirugías estéticas

Nicolás Ezequiel Mendoza, modelo de profesión, asegura que las diversas cirugías estéticas a las que se sometió desde 2022 terminaron por provocarle lesiones, dolor y secuelas físicas que, afirma, han requerido nuevas intervenciones para intentar corregirlas.

En entrevista con Excélsior, Mendoza relató que inicialmente acudió con una médica debido a problemas de salud que incluían la aparición de un quiste y alteraciones que, según su versión, se relacionaron con tratamientos hormonales que había recibido previamente.

El joven explicó que en ese momento tenía un porcentaje de grasa corporal cercano al cinco por ciento y que su condición física comenzaba a afectar otros aspectos de su salud. Fue entonces cuando, de acuerdo con su testimonio, comenzó a recibir recomendaciones para someterse a distintos procedimientos quirúrgicos.

Nicolás Mendoza relata cómo comenzaron las cirugías

Yo ya no podía tener una vida así”, relató Mendoza al recordar el momento en que comenzó a buscar alternativas para modificar algunos aspectos de su cuerpo.

De acuerdo con su versión, inicialmente se contempló una intervención para atender el problema en las glándulas, además de una cirugía de nariz y un procedimiento de lipoescultura. Posteriormente, asegura, también le fueron recomendados implantes, procedimiento que en un principio no quería realizarse.

El modelo relató las intervenciones que enfrentó después de presentar problemas en piel, nariz, lengua y otras zonas de su cuerpo; señala a Providence Medical Clinic. Foto: Especial.

Mendoza afirma que le aseguraron que los implantes quedarían colocados de manera que no fueran visibles. Sin embargo, sostiene que el resultado fue diferente al que esperaba.

Los implantes fueron por fuera. Se notaba algo pegado ahí, doloroso”, señaló.

Denuncia lesiones y dolor tras la lipoescultura

El modelo también denunció que después de la lipoescultura quedó con tejido fuertemente adherido y marcas en distintas zonas del cuerpo. La afectación, aseguró, llegó al punto de impedirle enderezarse completamente.

Ante las secuelas, relató, tuvo que someterse posteriormente a otra intervención para despegar la piel y tratar de corregir las zonas afectadas.

Me tuvieron que despegar la piel”, afirmó al describir una de las intervenciones posteriores.

El testimonio de Mendoza también incluye procedimientos en la nariz y la lengua.

Sobre la cirugía nasal, explicó que el objetivo inicial era corregir un problema relacionado con el cartílago y enderezar la nariz. Sin embargo, asegura que el procedimiento no produjo el resultado esperado y que incluso se le retiró más cartílago.

El modelo señaló que posteriormente le hablaron de la colocación de un supuesto “cartílago artificial”, aunque afirma que hasta ahora desconoce con precisión qué material fue colocado en su nariz.

Yo ya no sé qué tengo en la nariz. No sé si es un plástico, si es cartílago de algún cadáver o de qué”, manifestó.

El modelo también relata intervenciones en la lengua

También relató que fue sometido a varias intervenciones en la lengua debido a un frenillo que, según le habían explicado, debía ser corregido mediante una incisión. Sin embargo, sostiene que el procedimiento terminó provocándole fibrosis, dolor y afectaciones en las glándulas salivales.

Mendoza reconoce que durante el proceso confió en la relación que había establecido con la médica, pues, según su relato, con el paso del tiempo la relación había dejado de ser estrictamente profesional y se había convertido en una relación de confianza.

Por no confiar mucho en mi intuición… confié en esa amistad”, expresó.

Después de las complicaciones, Mendoza comenzó a investigar las credenciales y antecedentes profesionales de la persona que, según su denuncia, realizó los procedimientos.

El modelo asegura que posteriormente descubrió información que, desde su perspectiva, debía ser investigada por las autoridades, particularmente respecto a las autorizaciones.

Excélsior consultó a la fiscalía si existen más denuncias vinculadas con Providence Medical Clinic, así como a la propia clínica, pero, hasta el cierre de esta edición, no se tenía respuesta.

*mcam