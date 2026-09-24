Conductor ebrio de ambulancia del IMSS atropella a peatón y daña vehículos

El conductor de una ambulancia del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) fue detenido en la alcaldía Azcapotzalco, de la Ciudad de México, ya que manejaba en estado de ebriedad, por lo que atropelló a una persona y causó daños a varios vehículos.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), los agentes fueron alertados por los monitoristas del Centro de Comando y Control (C2) Poniente sobre una persona atropellada y daños a los automóviles en las calles Orquídea y Tlatilco, de la colonia Tlatilco.

Al lugar arribaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes diagnosticaron al lesionado con probable fractura de fémur derecho, por lo que fue trasladado al hospital para recibir atención médica especializada”.

Los agentes de la SSC detuvieron al conductor, al que llevaron ante Ministerio Público correspondiente, para que se determine su situación jurídica.

Unidad avanzó sin una llanta

En videos que se difundieron en redes sociales se observa que un motociclista sigue el recorrido de la ambulancia, la cual avanzaba sin la llanta delantera derecha, ya que previamente chocó contra una banqueta y ésta se desprendió.

Durante su avance impactó a siete vehículos que estaban estacionados en las calles internas de la colonia, hasta que finalmente se detuvo; sin embargo, el conductor no dejaba de acelerar la ambulancia, pese a que el motociclista le dice que apague la unidad porque está ebrio, el hombre niega que esté alcoholizado.

“Hiciste un desmadre, hiciste un cagadero”, se escucha decir al hombre que grabó el choque y quien intenta meter su mano por la ventanilla para quitar las llaves; en ese momento, el trabajador del IMSS bajó de la unidad y comenzó a buscar algunos objetos en la unidad averiada.

El conductor, que vestía una playera roja, fue increpado por varios hombres, algunos de ellos afectados en sus bienes, quienes comenzaron a grabarlo, así como el interior de la unidad, en donde había una lata de cerveza en la puerta del conductor.

Foto: Especial

IMSS separa del cargo al conductor

Sobre estos hechos, la delegación del IMSS en el norte de la Ciudad de México informó que la persona lesionada recibe atención médica y acompañamiento del instituto; mientras que el conductor fue separado de su cargo.

El trabajador que conducía la unidad fue separado de sus funciones de manera inmediata y se encuentra a disposición del Ministerio Público, que realiza las investigaciones correspondientes. El IMSS colabora plenamente con la autoridad”.

Afirmó que también dará seguimiento para saldar los daños materiales, así como las indemnizaciones que procedan.