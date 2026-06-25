Personal de limpia enfrenta otra oleada de basura en Reforma

Tras los festejos en Reforma y el Ángel de la Independencia, por la victoria de la Selección Mexicana contra Chequia, cuyo marcador final fue de tres goles a cero, los aficionados que se dieron cita dejaron varias toneladas de basura en las calles.

Aunque colocaron algunos contenedores y botes para evitar que la basura quedará regada en las calles, en algunos puntos como Florencia sí había basura, así como en calles internas de la Zona Rosa, como Génova, Liverpool, Amberes y Hamburgo, en cambio sobre la avenida principal de Reforma sí hubo una diferencia a los festejos de los partidos pasados.

Las cuadrillas de limpia de la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) del gobierno de la Ciudad de México, desde la madrugada comenzaron la recolección y retiro de la basura para dejar limpio todo el corredor de Reforma, desde la Diana Cazadora hasta la Avenida de los Insurgentes Centro.

Foto: Ricardo Vitela | Excélsior

En las labores de limpieza se dedicaron también a levantar las tapas de las coladeras, para que el agua acumulada de la lluvia bajara su nivel después del aguacero que cayó en esa zona del Ángel.

Para retirar el lodo que se quedó acumulado por fuerte lluvia, el personal de limpieza lavó con agua a presión las banquetas utilizando jabón, para retirar también el mal olor que se percibía en el lugar.

La basura acumulada fue bastante, ya que varias camionetas y camiones recolectores de basura fueron utilizados para trasladar todos los desperdicios orgánicos e inorgánicos hacia los centros de transferencia de basura respectivos.

Foto: Ricardo Vitela | Excélsior

Cabe mencionar que sí hubo una diferencia entre las dos celebraciones pasadas de los juegos contra Sudáfrica y Corea del Sur en cuestión de la basura, aunque todavía falta que haya más cultura de serás limpios en los festejos públicos.

Alcaldías ayudan con personal

En otros puntos se pudo observar que vecinos se sumaron a las cuadrillas de limpia del gobierno, quienes, con escobas, carretillas y otras herramientas, laboraron durante más de 10 horas para restablecer las condiciones en la zona.

Hasta el momento, no se ha informado la cantidad de desechos recolectados ni tampoco si se instaló la totalidad de los 756 contenedores de basura que un día antes del partido, el martes 22 de junio el gobierno capitalino se comprometió a ubicarlos a lo largo de Reforma y calles del Centro Histórico.

Foto: Ricardo Vitela | Excélsior

Ello, para evitar escenas similares a las del pasado 19 de junio, cuando se recolectaron 40 toneladas de basura en el Zócalo, calles aledañas y Paseo de la Reforma, tras el festejo por el triunfo de la Selección Mexicana sobre Corea.

A pesar de la medida anunciada, la mañana de este jueves en Reforma y principalmente frente al Palacio de Bellas Artes, quedaron regados cientos de envases de alcohol y latas de cerveza, en medio de la vigencia de Ley Seca en la zona centro de la ciudad.

Además, como parte de la campaña de limpieza de este jueves, brigadas de la Sobse y de otras dependencias, a las que se sumó personal de las alcaldías, Gustavo A. Madero, Tlalpan y Milpa Alta, laboraron en el saneamiento y desazolve de la ciclopista en Paseo de la Reforma.