VIDEO: ¡Récord histórico bajo la tormenta! 800 mil personas colapsan el Ángel tras el pase del Tri

En el informe de las autoridades de la Ciudad de México se aseguró que 800 mil personas fueron la noche del miercoles 24 de junio a las inmediaciones del Ángel de la Independencia para celebrar la tercera victoria de México en la fase de Grupos en el Mundial, mientras las imágenes aéreas dieron fe que varios miles de aficionados desafiaron las inclementes condiciones climatológicas, con tormentas como protagonistas, para festejar que por primera ocasión en su historia, el Tri terminó una primera fase de un Mundial con pleno de victorias y sin aceptar un gol en contra.

La Avenida Paseo de la Reforma quedó rebasada cuando quedó cubierta de gente que fue a seguir el triunfo tricolor 3-0 ante Chequia en el Estadio Ciudad de México al sur de la capital, donde las condiciones meteorológicas fueron muy benévolas y no se presentaron lluvias torrenciales como sí las hubo en la zona del Ángel de la Independencia, el monumento que se ha convertido en el centro de reunión de los seguidores del Tri desde principios de los años 90, pero que en esta ocasión estableció un récord de asistencia.

Horas antes del encuentro, bares y restaurantes de las inmediaciones se llenaron, mientras que otros aficionados iban directo al monumento para seguir las incidencias del partido. A unos kilómetros, en el Zócalo capitalino, el Fan Fest también estaba atiborrado pese a que en cuanto comenzó el partido se soltó un torrencial aguacero que puso a prueba la resistencia del más fiel de los seguidores del Tri.

Con cada gol del equipo mexicano, primero de Mateo Chávez, en la primera mitad, y en la segunda de Julián Quiñones y Álvaro Fidalgo, la atmósfera festiva en el Ángel de la Independencia iba subiendo de temperatura pese al frío por el clima lluvioso.

Apenas terminó el juego, junto con el grito de celebración de miles vino la peregrinación a la Meca de las celebraciones del equipo mexicano. Avenidas como Insurgentes colapsaron ante los miles de autos que iban dirección al norte para unirse a la zona de los festejos mientras las bocinas no paraban de sonar y de las ventanas salían banderas mexicanas.

También la lluvia terminó con el partido y dio paso a que varios miles se animaran a ir al Ángel para pasar una velada que ya tiene un sitio especial en la historia del futbol mexicano después de que su equipo nacional selló su pase a los dieciseisavos de final con paso perfecto y dejando entre los aficionados un gran motivo para sentirse muy satisfechos.