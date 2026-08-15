Procesan a sujeto por extorsionar a su expatrón en Iztapalapa

Un juez estableció la vinculación a proceso contra Ángel “N”, quien fue acusado de extorsionar a un comerciante para el que trabajaba en la Central de Abasto de la Ciudad de México.

Las pruebas que aportó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) fueron suficientes para establecer su presunta responsabilidad en el delito de extorsión agravada, además que fue detenido en flagrancia por elementos de la Policía de Investigación (PDI).

En la denuncia se estableció que el acusado acudió, en noviembre del año pasado, al negocio de la víctima al que le dijo que iba en representación de “La Empresa”, por medio de amenazas contra él y su familia, le exigió 100 mil pesos para no hacerles daño; sin embargo, solo entregó 50 mil pesos en dos pagos.

En julio de 2026, Ángel “N” habría retomado las amenazas y exigido un nuevo pago de 100 mil pesos. En esa ocasión, presuntamente acudió al establecimiento y recibió ocho mil pesos de uno de los empleados de la víctima”.

Detenido con el botín

La víctima decidió denunciar los hechos ante la fiscalía capitalina, tras relatar los hechos, el Ministerio Público le otorgó medidas de protección y ordenó a la PDI realizar diligencias en el establecimiento y sus alrededores.

Fue el 6 de agosto cuando, como parte de las acciones de vigilancia en la Central de Abasto, cuando el comerciante recibió más mensajes de parte de Ángel “N”, para exigirle otro pago.

El comerciante se trasladó a la zona de carga y descarga, donde habría entregado 40 mil pesos al imputado y solicitó auxilio de los agentes, quienes detuvieron al imputado inmediatamente después y recuperaron el dinero. También aseguraron un teléfono celular y una motocicleta”.

En la audiencia del 13 de agosto, el Ministerio Público presentó las evidencias en contra del detenido: conversaciones entre la víctima y el imputado, así como videograbaciones relacionadas con los hechos.

La valoración del juez determinó la vinculación a proceso por extorsión agravada, con la medida cautelar de prisión preventiva y un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.