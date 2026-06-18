Aficionados abarrotan Zona Rosa para disfrutar del México vs Corea del Sur

En la zona restaurantera de la Zona Rosa, de la alcaldía Cuauhtémoc, se registraron esta tarde largas filas y aglomeraciones de aficionados buscando una mesa para presenciar el encuentro de futbol entre la Selección Mexicana y la de Corea del Sur.

Vecinos de las diferentes alcaldías de la capital, turistas nacionales y extranjeros, recorrieron incansablemente diferentes establecimientos, en busca de un lugar para presenciar el encuentro futbolístico.

Los precavidos que tomaron la decisión de reservar su mesa o llegaron con bastante tiempo de anticipación, degustaron de diferentes tipos de comida rápida y snacks, así como de refrescos, cervezas o cualquier otro tipo de bebida alcohólica.

Foto: Rodolfo Dorantes | Excélsior

Me trajeron, nos juntamos toda la familia con varios amigos, esperamos que sea un juego tranquilo, que puedan controlar y que no nos vayan a dar emociones de más, si gana México de aquí nos vamos al Ángel”, dijo Raúl Álvarez, vecino de la alcaldía de Coyoacán.

En la zona que comúnmente es visitada por la gran cantidad de visitantes extranjeros, no faltaron ciudadanos de otros países que, por esta ocasión, apoyaban y confiaban en el tricolor.

Foto: Rodolfo Dorantes | Excélsior

Vengo a verlo con amigos de la universidad, hoy México va a ganar, pedimos para tomar y ya estamos listos para el partido, que creo que el marcador va a quedar 2-1 favor México”, señaló Armando, ciudadano estadounidense que vive en Chicago.

Por la gran cantidad de personas que se dieron cita en dicha zona comercial, fue necesario un operativo de seguridad y vialidad por parte de policías de la Ciudad de México, para resguardar la integridad de los aficionados.

Al inicio del encuentro deportivo, quienes no alcanzaron una mesa dentro de un establecimiento, optaron por quedarse en los accesos a los establecimientos, para poder ver algo en las pantallas donde se transmitía el juego.