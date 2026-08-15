Detienen a mesera por herir con una botella a comensal

Una mesera fue detenida y presentada ante el Ministerio Público por herir, con un trozo de botella de vidrio, a un comensal en un restaurante ubicado en la alcaldía Tlalpan.

Los hechos ocurrieron en la avenida Prolongación División del Norte, de la colonia Prado Coapa Segunda Sección, luego de que, aparentemente, hubo un pleito por la cuenta de la comida.

La posible responsable se identificó como mesera del establecimiento y mencionó que, cuando le pasó la cuenta al comensal, el hombre la insultó y agredió físicamente, por lo que se defendió, tomó una parte de una botella de vidrio y lo hirió”, indicó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

La esposa del sujeto herido fue quien señaló a la mesera como la posible responsable de lesionar a su esposo de 34 años, que tenía visibles manchas hemáticas en la espalda.

Solicitaron los servicios de emergencia y paramédicos que acudieron al apoyo, lo trasladaron a un hospital para su atención médica especializada”, agregó la dependencia.

La mesera, de 31 años, fue detenida, informada de sus derechos constitucionales y presentada ante el agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.

La mujer cuenta con dos presentaciones ante el agente del Ministerio Público en el 2021 y en el 2023 por delitos como quebrantamiento de sello, indicó la SSC.