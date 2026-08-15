Feria de Regreso a Clases se alarga en CDMX; esperan 16 mil asistentes

Con la expectativa de recibir alrededor de 16 mil visitantes durante este fin de semana, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) puso en marcha la Feria de Regreso a Clases 2026 en la Ciudad de México, donde cerca de 80 empresas ofrecen útiles, uniformes, calzado, mochilas y otros productos necesarios para el próximo ciclo escolar.

Iván Escalante, procurador Federal del Consumidor, destacó que este año la dependencia decidió ampliar la feria a dos días ante la cercanía del regreso a las aulas y la demanda registrada en la edición anterior.

“Este año hicimos un esfuerzo para que durara los dos días del fin de semana. Ya estamos prácticamente a un par de semanas del regreso a clases y tenemos alrededor de 80 empresas expositoras, donde las familias mexicanas pueden conseguir todo lo que está en la lista de útiles escolares y más”.

El funcionario explicó que entre la oferta disponible se encuentran mochilas, zapatos, tenis, uniformes, papelería y materiales de apoyo para estudiantes, además de diversos servicios que buscan facilitar a las familias los preparativos para el inicio del ciclo escolar.

Uno de los puntos que destacó Escalante es que los beneficiarios de la beca de educación básica “Rita Cetina” podrán utilizar ese apoyo para adquirir productos durante la feria.