Mercado de Flores y Hortalizas cumple 39 años de tradición en CDMX

Entre flores, hortalizas, música y el esfuerzo de generaciones de comerciantes, el Mercado de Flores y Hortalizas de la Central de Abasto de la Ciudad de México celebra este 15 de agosto su 39 aniversario, consolidado como uno de los espacios fundamentales para la comercialización y distribución de productos del campo en la capital y su zona metropolitana.

Desde su inauguración en 1987, este mercado se ha convertido en parte esencial de la dinámica comercial y del abasto de millones de familias, pero también en un punto donde convergen historias, tradiciones y el trabajo de quienes han dedicado buena parte de su vida al comercio.

Durante la celebración, Mónica Pacheco, directora de la Central de Abasto, destacó que este espacio representa mucho más que un centro de comercialización, pues en sus pasillos permanecen vivas las historias de varias generaciones de comerciantes y productores.

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Señaló que actualmente conviven primeras, segundas y terceras generaciones de locatarios, familias que han heredado el oficio y que diariamente contribuyen, con su trabajo, a mantener abastecida a la Ciudad de México.

Pacheco resaltó que la permanencia del mercado, durante casi cuatro décadas, ha sido posible gracias a las familias trabajadoras que mantienen activa su operación y que han convertido este lugar en un referente para encontrar flores, hortalizas y productos del campo de calidad y a precios accesibles.

Bajo la visión de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, agregó, se busca preservar las tradiciones y fortalecer los espacios de comercio popular, al tiempo que se impulsa la actividad de los mercados como parte fundamental de la economía de la capital.

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Cuatro décadas de tradición

Para conmemorar sus 39 años de historia, autoridades y comerciantes prepararon un programa especial que incluye música en vivo, la participación de los sonideros Ciboney y Yambú, además de una presentación de mariachis.

La celebración representa también un reconocimiento a los comerciantes, productores y familias que, generación tras generación, han mantenido de pie este mercado.

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Así, entre el aroma de las flores, los colores de las hortalizas y el bullicio característico de la Central de Abasto, el Mercado de Flores y Hortalizas llega a sus 39 años como un espacio emblemático de la economía popular, las tradiciones y el abasto metropolitano, con la mirada puesta en continuar escribiendo su historia durante las próximas generaciones.