SSC despliega más de 400 elementos policíacos en Iztacalco

Con más de 400 elementos de fuerzas federales y capitalinas, el Gobierno de la Ciudad de México reforzó la seguridad en la alcaldía Iztacalco.

Se atenderán los sectores Iztaccíhuatl, Tlacotal y Pantitlán, con especial atención en colonias como Campamento 2 de Octubre, Santa Anita, Gabriel Ramos Millán, Granjas México y Agrícola Oriental, que concentran la mayor incidencia delictiva en la demarcación.

La estrategia contempla patrullajes terrestres, sobrevuelos y labores de inteligencia para mejorar la capacidad de reacción ante incidentes, así como generar información útil para investigaciones, expresó la jefa de Gobierno, Clara Brugada, al encabezar el banderazo de salida.

Foto: Especial

“Hoy estamos aquí integrados todas las fuerzas, más de 400 elementos; patrullas y un conjunto de acciones que se van a llevar a cabo para Iztacalco. Empezamos el día de hoy para que en todas las calles y colonias, en los tres sectores de Iztacalco haya presencia policial”, expresó.

Apoyo de fuerzas federales

Los elementos de operación policial, tránsito y áreas de inteligencia de la SSC, apoyados por la Marina y la Guardia Nacional, realizarán recorridos permanentes y sobrevuelos para fortalecer la vigilancia y mejorar la respuesta ante emergencias.

Foto: Especial

Durante el arranque del operativo, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, señaló que la instrucción es profundizar la estrategia para reducir los delitos de alto impacto en esa demarcación.

“Lo que nos ha pedido la jefa de Gobierno es emplearnos a fondo para seguir profundizando los resultados, continuar reduciendo los delitos de alto impacto en esta alcaldía y construir paz y seguridad”, afirmó.

Atención a colonias

Se trata de sumar esfuerzos entre el Gobierno de la Ciudad de México con la SSC y la Fiscalía capitalina "para atender de manera puntual las necesidades de nuestras colonias”, añadió la alcaldesa, Lourdes Paz.

De enero a la fecha, se han realizado más de 185 operativos en la demarcación, que incluyen perifoneo preventivo, recorridos de paz y asambleas vecinales en distintos horarios, incluso durante la madrugada, concluyó la alcaldesa.

