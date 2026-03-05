Reciben reconocimiento 50 mujeres destacadas en Coyoacán

La alcaldía Coyoacán rindió homenaje a 50 mujeres destacadas por su trayectoria, liderazgo y aportaciones en distintos ámbitos de la vida pública, social, cultural, deportiva, académica y económica de la demarcación.

Durante la ceremonia, el alcalde Giovani Gutiérrez Aguilar destacó la relevancia del papel que las mujeres desempeñan en la transformación y desarrollo de Coyoacán, al señalar que su talento, trabajo y dedicación son fundamentales para fortalecer a la comunidad.

Entre las homenajeadas se encuentran la niña políglota Aylin Mérida, así como destacadas oradoras, empresarias, académicas, deportistas, escritoras, pintoras y trabajadoras que, desde distintos espacios, contribuyen al desarrollo de la comunidad, como Kena Moreno, Ivonne Melgar y la química Bertha Rodríguez.

Foto: Especial

De manera póstuma se reconoció también a Bartolita Sánchez y a María de los Ángeles Moreno.

“Cada una de ustedes representa una historia de perseverancia. Historias de mujeres que han abierto caminos, que han derribado barreras y que han demostrado que cuando una mujer avanza, avanza también la familia, la comunidad y nuestro país”, expresó.

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, Gutiérrez Aguilar invitó a reflexionar sobre el papel fundamental de las mujeres en la construcción de una sociedad más justa, equitativa y humana, destacando que su liderazgo permite recordar la importancia de fortalecer la educación, los valores y los principios.

Asimismo, reiteró que el reconocimiento a las mujeres no debe limitarse a una fecha en particular. En Coyoacán —dijo— se trabaja todos los días para visibilizar, respetar y respaldar el papel de las mujeres en todos los espacios. “Porque las mujeres de Coyoacán no sólo participan para transformar a nuestra comunidad, ustedes la encabezan, eso es muy importante”, destacó.

“Estamos siempre atentos a que la mujer siga caminando con cero violencia, segura, por eso somos hoy la alcaldía con menos feminicidios en la República Mexicana. Me congratulo de estar aquí y les quiero decir que Giovani junto con ustedes las mujeres, seguimos siendo imparables”, concluyó.

*DRR*