Despliegan operativo con cientos de policías en Venustiano Carranza

Más de 500 elementos, de los diferentes agrupamientos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, realizaron un operativo en las colonias de la alcaldía Venustiano Carranza.

Los operativos se desplegaron en las colonias Merced, Penitenciaria, 7 de Julio, 20 de Noviembre, Valle Gómez, Centro, Jardín Balbuena y Magdalena Mixuca, con la finalidad de realizar acciones preventivas, disuasión, inteligencia y proximidad.

Foto: José Antonio García | Excélsior

También participaron elementos de la Guardia Nacional, Secretaría de Marina y personal de la alcaldía Venustiano Carranza.

En el operativo se desplegaron 73 camionetas, 39 motocicletas, una unidad todo terreno UNIMOG y dos helicópteros de la agrupamiento cóndores.

Foto: José Antonio García | Excélsior

*DRR*