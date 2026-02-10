Última Hora Impreso de hoy

Despliegan operativo con cientos de policías en Venustiano Carranza

En el despliegue operativo también hay participación de unidades de la Guardia Nacional y Secretaría de Marina

Por: Antonio García

En el operativo se desplegaron 73 camionetas, 39 motocicletas, una unidad todo terreno UNIMOGFoto: José Antonio García | Excélsior

Más de 500 elementos, de los diferentes agrupamientos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, realizaron un operativo en las colonias de la alcaldía Venustiano Carranza.

Los operativos se desplegaron en las colonias Merced, Penitenciaria, 7 de Julio, 20 de Noviembre, Valle Gómez, Centro, Jardín Balbuena y Magdalena Mixuca, con la finalidad de realizar acciones preventivas, disuasión, inteligencia y proximidad.

Foto: José Antonio García | Excélsior

También participaron elementos de la Guardia Nacional, Secretaría de Marina y personal de la alcaldía Venustiano Carranza.

En el operativo se desplegaron 73 camionetas, 39 motocicletas, una unidad todo terreno  UNIMOG y dos helicópteros de la agrupamiento cóndores.

Foto: José Antonio García | Excélsior

