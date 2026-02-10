“Los espacios públicos en CDMX no se privatizan”, advierte Brugada

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, afirmó que los espacios públicos de la ciudad no se privatizan, luego de las denuncias vecinales sobre una presunta privatización del Parque Lira, en la alcaldía Miguel Hidalgo, a raíz del montaje de un evento privado.

La tarde de este martes, vecinos de Miguel Hidalgo mantienen desde hace más de 29 horas un bloqueo en el cruce de Avenida Parque Lira y Eje 3 Sur, como protesta por el cierre del parque.

De acuerdo con los inconformes, el acceso fue restringido debido a la instalación de un evento privado, lo que consideran una medida que convierte el espacio público en un lugar de uso exclusivo.

Vecinos advierten que no se van a retirar

En medio del conflicto, Brugada afirmó que los parques y áreas comunes deben mantenerse abiertos al disfrute colectivo y no convertirse en sitios restringidos por actividades particulares.

“En la Ciudad de México los espacios públicos no deben privatizarse, se pueden dar alternativas a los privados, pero no se debe excluir a la población del disfrute de sitios públicos”, sostuvo.

Los manifestantes advirtieron que la movilización continuará hasta que exista una respuesta clara por parte de las autoridades, lo que ha prolongado el cierre vial por más de un día y ha generado afectaciones a la circulación en la zona.

Hablará con el alcalde

Ante este escenario, Clara Brugada señaló que intervendrá en el tema y buscará comunicación directa con el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, para atender el reclamo ciudadano.

“Voy a hablar con el alcalde Mauricio Tabe, porque considero que no debemos privatizar un espacio público para, según entiendo, una programación privada, evitando que la población esté excluida”, expresó.

Reiteró que Parque Lira es un sitio utilizado diariamente por vecinos y familias, por lo que no puede cerrarse para beneficiar actividades que no sean de interés colectivo.

“No estoy de acuerdo en que se privatice el espacio público”, concluyó.

