Fallece motociclista tras chocar contra poste en Iztacalco

Un hombre de aproximadamente 36 años de edad murió tras un incidente vial, esto ocurrió en el cruce del Eje 3 Sur Añil y la calle de Goma, en la colonia Granjas México, en la alcaldía Iztacalco.

Según versión de algunos testigos, el joven viajaba en una motocicleta y perdió el control al pegar en uno de los bolardos que dividen los carriles confinados del transporte público, posteriormente se impactó en la base de un poste de concreto.

Foto: José Antonio García | Excélsior

Al arribar los servicios de emergencia, certificaron que el joven no contaba con signos vitales, por lo que los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acordonaron el perímetro para facilitar los trabajos de los peritos de la Fiscalía General de Justicia (FGJ), quienes hicieron el levantamiento del cadáver para trasladarlo al anfiteatro de la alcaldía.

*DRR*