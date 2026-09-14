Línea 12 del Metro opera al 100%: concluyen trabajos entre Mixcoac y Tláhuac

El servicio de la Línea 12 del Metro se normalizó este lunes a las 15:30 horas en toda la ruta entre Mixcoac y Tláhuac, luego de los trabajos de mantenimiento que iniciaron el sábado, informó el Sistema de Transporte Colectivo (STC).

El cierre de las estaciones Lomas Estrella, Calle 11, Periférico Oriente, Tezonco, Olivos, Nopalera, Zapotitlán, Tlaltenco y Tláhuac estaba programado hasta el jueves; sin embargo, los trabajos para sustituir el aparato de cambio de vía 13-23 concluyeron antes.

“La reapertura se logra en tiempo récord después de trabajar 72 horas ininterrumpidas, desde la primera hora del sábado pasado, para el desmantelamiento y retiro del aparato de vía 13-23, y su posterior renovación con balasto, durmientes sintéticos y fijaciones”, indicó el STC.

Especial

El organismo destacó la experiencia de sus trabajadores.

“Los técnicos y obreros calificados de Vías del STC están altamente especializados, tienen más de 57 años de experiencia en Técnica Metro y son considerados de los mejores en México y el mundo, lo que garantiza la seguridad y profesionalismo de su desempeño”, señaló.

Previo a la reapertura, se realizaron pruebas con trenes en funcionamiento para verificar y garantizar su paso correcto sobre todos los elementos de las vías.