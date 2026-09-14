Dan apoyos de 40 y 15 mil pesos a víctimas de explosión en Álvaro Obregón
El Gobierno de la CDMX informó que siete personas permanecen hospitalizadas: seis se encuentran graves y una ha evolucionado favorablemente, por lo que se prevé que pueda ser dada de alta
Un apoyo de 40 mil pesos ha dado el Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) a las familias de las dos personas que fallecieron tras la explosión e incendio en la alcaldía Álvaro Obregón.
Así como un apoyo de 15 mil pesos a las personas con lesiones graves, así lo dio a conocer Ernesto Alvarado, titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México (CEAVI).
Hemos estado ahí por instrucciones de la jefa de gobierno desde el primer momento y estamos tratando de apoyar en la coordinación de todos estos esfuerzos y en particular los apoyos para que le llamamos apoyos solidarios o de emergencia”, dijo el funcionario en conferencia junto con la jefa de Gobierno, Clara Brugada.
Por su parte, Clara Brugada informó que la Secretaría de Vivienda está dando apoyos de renta a las familias cuyas viviendas sufrieron daños y aclaró:
“Esto no va a ser rápido, las familias ya tienen que vislumbrar que se tiene que demoler y después buscar una manera de cómo apoyarlos para la construcción de su vivienda; pero no va a ser tan rápido”.
Cabe recordar que se tiene prevista la demolición de cuatro viviendas.
Y la secretaria de Salud, Nadine Gasman, informó que inicialmente fueron atendidas 25 personas, de las cuales 17 requirieron traslado a hospitales públicos.
Al corte de este lunes, siete personas permanecen hospitalizadas: seis se encuentran graves y una ha evolucionado favorablemente, por lo que se prevé que pueda ser dada de alta.