Dan apoyos de 40 y 15 mil pesos a víctimas de explosión en Álvaro Obregón

Un apoyo de 40 mil pesos ha dado el Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) a las familias de las dos personas que fallecieron tras la explosión e incendio en la alcaldía Álvaro Obregón.

Así como un apoyo de 15 mil pesos a las personas con lesiones graves, así lo dio a conocer Ernesto Alvarado, titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México (CEAVI).

Hemos estado ahí por instrucciones de la jefa de gobierno desde el primer momento y estamos tratando de apoyar en la coordinación de todos estos esfuerzos y en particular los apoyos para que le llamamos apoyos solidarios o de emergencia”, dijo el funcionario en conferencia junto con la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Por su parte, Clara Brugada informó que la Secretaría de Vivienda está dando apoyos de renta a las familias cuyas viviendas sufrieron daños y aclaró:

“Esto no va a ser rápido, las familias ya tienen que vislumbrar que se tiene que demoler y después buscar una manera de cómo apoyarlos para la construcción de su vivienda; pero no va a ser tan rápido”.

Cabe recordar que se tiene prevista la demolición de cuatro viviendas.

Y la secretaria de Salud, Nadine Gasman, informó que inicialmente fueron atendidas 25 personas, de las cuales 17 requirieron traslado a hospitales públicos.

Al corte de este lunes, siete personas permanecen hospitalizadas: seis se encuentran graves y una ha evolucionado favorablemente, por lo que se prevé que pueda ser dada de alta.