Contingencia ambiental atípica por cambio climático: Sedema

El cambio climático que afecta a la Ciudad de México (CDMX) y al resto del planeta fue uno de los motivos por lo que se registró una mala calidad del aire y se decretó la contingencia ambiental por ozono en una fecha atípica en plena temporada de lluvias.

Así lo consideró la titular de la Secretaría de Medio Ambiente capitalina, Julia Álvarez Icaza, quien indicó que otros dos factores fueron que el fin de semana se presentó estabilidad atmosférica lo que dificultó la dispersión de contaminantes.

Lo que se combinó con una alta radiación solar que favoreció la formación de ozono, agregó.

"Son parte de los efectos del calentamiento global que estamos viviendo a nivel planetario y que influye determinadamente y, sin lugar a dudas, en las emisiones de precursores de ozono y en las reacciones químicas que generan este contaminante", dijo.

La séptima contingencia ambiental de 2026 en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), la cual se decretó el sábado y duró hasta la tarde del domingo, llegó en plena temporada de lluvias, algo atípico.

La activación de una contingencia ambiental en el mes de septiembre no ocurría desde hace 24 años.

La última contingencia ambiental activada en este mes ocurrió el 18 de septiembre de 2002 cuando se superaron los límites de ozono, de acuerdo con los registros de las autoridades ambientales.