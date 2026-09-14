Despliega CDMX operativo de seguridad para las Fiestas Patrias con más de 13 mil policías

Para resguardar el Zócalo capitalino y las 16 alcaldías durante el 216 aniversario de la Independencia de México, el Gobierno de la Ciudad de México implementó un operativo de seguridad integrado por 13 mil 107 elementos policiales y 1 mil 436 patrullas. En conferencia de prensa encabezada por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, se detallaron tres cinturones de seguridad en el Centro Histórico, así como las acciones especiales "Conduce sin Alcohol" y "Cero Pirotecnia", este último con un saldo de 344 kilogramos de artículos decomisados del 1 al 13 de septiembre.

Durante el anuncio del dispositivo para el Grito de Independencia y el desfile militar del 16 de septiembre, la mandataria capitalina enfatizó la significación histórica del festejo y la soberanía del país. "Pueblos celebran su independencia convirtiendo la memoria en una impresionante voz colectiva", expresó Brugada Molina. En el mismo sentido, la titular del Ejecutivo local aseveró: "México es un país libre, soberano e independiente, no somos patio trasero, no somos protectorado, ni colonia de nadie".

En la misma presentación, la administración capitalina informó sobre la atención integral brindada a las 15 familias afectadas por la reciente explosión en la alcaldía Álvaro Obregón, percance que dejó lamentablemente dos personas fallecidas, 25 atenciones médicas y siete personas hospitalizadas. Al respecto, Clara Brugada reafirmó el respaldo institucional señalando que "las familias afectadas, queremos decirle como siempre lo hace la ciudad, no están solas, el gobierno de la ciudad mantendrá el apoyo, el acompañamiento permanente e integral". La asistencia contempla la entrega de 10 apoyos solidarios por 200 mil pesos en total y 800 raciones alimenticias diarias a través de la CEAVI, mientras la Fiscalía investiga las causas.

Por último, en materia de protección animal, las autoridades reportaron el traslado de 156 ejemplares al Refugio Franciscano en Cuajimalpa e hicieron el lanzamiento de una plataforma digital para adopción responsable de animales rescatados en diversas instalaciones. "Yo invito a la ciudadanía a que a partir de hoy puedan ustedes escoger cualquiera de los perritos que ya se están exponiendo en la plataforma", puntualizó Brugada Molina.