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Pequeños pero mañosos; van por más franeleros de talla baja en Coyoacán

De acuerdo con denuncias, los sujetos también están involucrados en la venta de drogas y otras actividades ilícitas.

Por: Blanca Betan

Presuntos franeleros en Coyoacán
Presuntos franeleros en Coyoacán@c4jimenez

Hace pocos días fue detenido Cristóbal N, un presunto franelero de talla baja que al parecer exigía dinero a los automovilistas para permitir estacionarse en la vía pública en Coyoacán, CDMX, en esa ocasión fue capturado con otros dos hombres; hoy se sabe que hay otros sujetos de talla baja, presuntos extorsionadores, que ya son buscados por las autoridades.  

Cristóbal N
Cristóbal NEspecial

Datos del periodista Carlos Jiménez señalan que los sujetos detenidos el pasado 16 de octubre, no son los únicos que extorsionaban a automovilistas, al parecer las autoridades de seguridad la Ciudad de México ya han detectado a otros cinco hombres de talla corta.

Otro detenido
Otro detenido@c4jimenez

Además de ser franeleros agresivos, la misma fuente señaló que se dedican a traficar armas y vender drogas.

Van por otros de talla baja
Van por otros de talla baja@c4jimenez

El detenido de talla pequeña y de nombre Cristóbal y sus cómplices al parecer amedrentaban también a comerciantes de la zona a quienes amenazaban con golpearlos y dañar sus vehículos en caso de no “pagarles” por la estacionada.

También se sabe que varios de ellos son familiares.

Así los comentarios en redes

Salieron mañosos los hobbits

Ahí estaba medio metro ? Jajaja

Chino a su madre agarro al carnal del Abelito

Solamente espero que ese par estén a la altura de las circunstancias

Gracias a dios ya bajo la delincuencia, es raro me siento inseguro, pero a la vez no

La maldad se mide de la cabeza al cielo….

Es la banda de blanca nieves

No mames el chiste de Franco Escamilla sobre "El cártel de enanos" de hace como 8 años era real JAJAJAJ

A esos los entamban en un bote de alpura.

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