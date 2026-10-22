Pequeños pero mañosos; van por más franeleros de talla baja en Coyoacán

Hace pocos días fue detenido Cristóbal N, un presunto franelero de talla baja que al parecer exigía dinero a los automovilistas para permitir estacionarse en la vía pública en Coyoacán, CDMX, en esa ocasión fue capturado con otros dos hombres; hoy se sabe que hay otros sujetos de talla baja, presuntos extorsionadores, que ya son buscados por las autoridades.

Cristóbal N Especial

Datos del periodista Carlos Jiménez señalan que los sujetos detenidos el pasado 16 de octubre, no son los únicos que extorsionaban a automovilistas, al parecer las autoridades de seguridad la Ciudad de México ya han detectado a otros cinco hombres de talla corta.

Otro detenido @c4jimenez

Además de ser franeleros agresivos, la misma fuente señaló que se dedican a traficar armas y vender drogas.

Van por otros de talla baja @c4jimenez

El detenido de talla pequeña y de nombre Cristóbal y sus cómplices al parecer amedrentaban también a comerciantes de la zona a quienes amenazaban con golpearlos y dañar sus vehículos en caso de no “pagarles” por la estacionada.

También se sabe que varios de ellos son familiares.

Así los comentarios en redes