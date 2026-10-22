Pequeños pero mañosos; van por más franeleros de talla baja en Coyoacán
De acuerdo con denuncias, los sujetos también están involucrados en la venta de drogas y otras actividades ilícitas.
Hace pocos días fue detenido Cristóbal N, un presunto franelero de talla baja que al parecer exigía dinero a los automovilistas para permitir estacionarse en la vía pública en Coyoacán, CDMX, en esa ocasión fue capturado con otros dos hombres; hoy se sabe que hay otros sujetos de talla baja, presuntos extorsionadores, que ya son buscados por las autoridades.
Datos del periodista Carlos Jiménez señalan que los sujetos detenidos el pasado 16 de octubre, no son los únicos que extorsionaban a automovilistas, al parecer las autoridades de seguridad la Ciudad de México ya han detectado a otros cinco hombres de talla corta.
Además de ser franeleros agresivos, la misma fuente señaló que se dedican a traficar armas y vender drogas.
El detenido de talla pequeña y de nombre Cristóbal y sus cómplices al parecer amedrentaban también a comerciantes de la zona a quienes amenazaban con golpearlos y dañar sus vehículos en caso de no “pagarles” por la estacionada.
También se sabe que varios de ellos son familiares.