Incendio consume tres vehículos y una vivienda en Magdalena Contreras, CDMX

Unidades de emergencia y del Heroico Cuerpo de Bomberos atendieron un fuerte incendio que consumió en su totalidad tres vehículos y una vivienda situados en la colonia San Jerónimo Lídice, en la Magdalena Contreras, CDMX, con un saldo preliminar de cero personas lesionadas.

El siniestro provocó una intensa movilización de los cuerpos de seguridad y rescate en las inmediaciones del lugar afectado, donde las llamas y la densa columna de humo alertaron a los vecinos de la zona.

A través de su cuenta de X, el titular de los servicios de emergencia, Juan Manuel Pérez Cova, detalló las acciones emprendidas para salvaguardar la integridad de los habitantes del sector:

"Atendemos el incendio de tres vehículos y una vivienda en la Colonia San Jerónimo Lídice, Alcaldía Magdalena Contreras. #AlMomento, informo que trabajamos para la extinción del incendio. No se reportan personas lesionadas. Continúo informando", señaló el funcionario en su reporte.

Tras la intervención de los vulcanos, se llevaron a cabo las labores de enfriamiento y remoción de escombros para descartar riesgos mayores en el perímetro. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre las causas exactas que originaron el fuego, por lo que las investigaciones continúan su curso para esclarecer los hechos en esta zona del poniente de la capital del país.