Una marcha y varias manifestaciones provocarán caos HOY en CDMX

¡Toma precauciones! Este jueves 22 de octubre está prevista una marcha, 11 manifestaciones y cuatro citas agendadas en la Ciudad de México. Las zonas más afectadas será el Centro Histórico, Doctores, Tláhuac y algunos puntos de Iztapalapa. Por la noche se esperan varios conciertos que también generarán tránsito pesado.

MARCHA

Movimiento Plural de Maquineros

A las 10:00 horas se reunirán en la Torre del Caballito, sobre Paseo de la Reforma, para después marchar hacia las oficinas del SAT, en Avenida Hidalgo 77, colonia Guerrero.

Integrantes de la Unión Nacional de Maquineros marchan Cuartoscuro

Los manifestantes están en contra del retiro y aseguramiento de sus máquinas por parte de autoridades policiales y fiscales. También piden actualizar una legislación que data de 1947 y establecer reglas que diferencien las máquinas de destreza y entretenimiento de aquellas relacionadas con apuestas ilegales.

Para evitar la zona pueden utilizarse Avenida Chapultepec, Ribera de San Cosme, Circuito Interior, Eje 1 Norte o Balderas, dependiendo del avance del contingente.

MANIFESTACIONES

Trabajadores y jubilados del IMSS

Durante el día habrá protestas afuera de tres instalaciones del Seguro Social: el Centro Médico Nacional Siglo XXI, en la colonia Doctores; el Centro Médico Nacional La Raza y el Hospital General de Zona 2-A, en Granjas México.

Exigen la renuncia del dirigente nacional de su sindicato, mejores condiciones laborales, abasto suficiente de medicamentos e insumos, aumento salarial, jubilaciones dignas y el fin del acoso y las represalias sindicales.

En la colonia Doctores pueden utilizarse Dr. Vértiz, Eje Central y Viaducto; para La Raza, Circuito Interior e Insurgentes Norte, y en Granjas México, Río Churubusco, Añil o Eje 3 Sur.

Habitantes de Tláhuac

Desde las 8:00 horas habrá una protesta en el Arco de Zapotitlán, en Avenida Tláhuac y Juárez. Los vecinos piden investigar presuntas irregularidades en verificaciones y clausuras realizadas por personal de la alcaldía, así como posibles tratos preferenciales a algunos establecimientos.

Se prevén afectaciones a la circulación como medida de presión. Para rodear el punto pueden utilizarse Canal de Chalco, Avenida La Turba y vialidades locales de Zapotitlán, dependiendo del destino.

Núcleo de Solicitantes de Vivienda

A las 9:00 horas se concentrarán frente a la Secretaría de Vivienda, en Canela 660, colonia Granjas México. Buscan ser incorporados a programas de vivienda de interés social, además de la regularización de predios y la revisión de su presupuesto.

No se descartan afectaciones a la circulación. Como alternativas están Viaducto Río de la Piedad, Río Churubusco, Añil y Eje 3 Sur.

Extrabajadores de Ruta 100

Piden extrabajadores de Ruta 100 reunión con Sheinbaum

A las 10:00 horas estarán frente a la Secretaría de Gobierno, en el Zócalo. Reclaman el pago del finiquito correspondiente al 28 por ciento de intereses, dividendos y utilidades del Fideicomiso F/100.

Una comisión también acudirá a una mesa de trabajo con autoridades de Gobernación y no se descartan afectaciones viales. Para evitar el primer cuadro pueden utilizarse Eje Central, José María Izazaga, Circunvalación y Eje 1 Norte.

Libres y Combativas MX

También a las 10:00 horas, integrantes de esta colectiva estarán afuera de los Juzgados Penales de la CDMX, en Dr. Lavista 114, colonia Doctores.

Exigirán justicia para una víctima de violencia feminicida y que el proceso contra el presunto responsable se lleve sin revictimización y con apego a la ley. Podrían sumarse otras colectivas feministas.

Para evitar la zona pueden utilizarse Dr. Vértiz, Eje Central, Fray Servando Teresa de Mier y Eje 3 Sur.

Defendamos el Museo Dolores Olmedo

A las 10:30 horas, integrantes del colectivo acudirán a Palacio Nacional para entregar las firmas que han reunido con la petición que se restablezca la entrada gratuita de los martes al Museo Dolores Olmedo, beneficio que fue suspendido tras su reapertura en mayo pasado.

No se descartan afectaciones en los alrededores del Zócalo. Como alternativas están Eje Central, José María Izazaga, Circunvalación y Eje 1 Norte.

Colectiva Las Tonantzin

La colectiva tendrá dos actividades. A las 11:00 horas estará frente al Tribunal Superior de Justicia, en James Sullivan 119, colonia San Rafael, y a las 12:00 horas acudirá a los Juzgados de Control del Reclusorio Oriente.

Marcha colectivo feminista “Las Tonantzin”.

La protesta forma parte de su acompañamiento a víctimas y familiares involucrados en procesos judiciales. Exigen transparencia, imparcialidad y respeto al debido proceso. Podrían sumarse otras colectivas.

Para San Rafael pueden utilizarse Circuito Interior, Ribera de San Cosme y Reforma; en el Reclusorio Oriente, Ermita Iztapalapa, Avenida Tláhuac y Periférico Oriente.

Activistas en defensa de los animales

A las 12:00 horas habrá una protesta frente a la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y Protección Urbana, en Dr. Lavista y Digna Ochoa, colonia Doctores.

Los activistas rechazan el sacrificio de animales en prácticas de santería y sostienen que la libertad de culto y las tradiciones no justifican el maltrato ni el sufrimiento animal.

Para rodear la zona pueden utilizarse Dr. Vértiz, Eje Central, Fray Servando y Eje 3 Sur.

Plataforma 4:20

Desde las 12:00 horas tendrá actividades en tres puntos: Monumento a la Madre, División del Norte y Avenida Cuauhtémoc, y Gran Canal con Circuito Interior. Habrá recolección de firmas, difusión de derechos cannábicos y talleres de reducción de riesgos.

Para el Monumento a la Madre pueden utilizarse Reforma y Circuito Interior; en Narvarte, Dr. Vértiz y Eje 5 Sur, y para Gran Canal, Eduardo Molina o Congreso de la Unión.

Coordinación Estudiantil contra la Represión

A las 16:00 horas habrá una conferencia y un mitin afuera del Tribunal Universitario, en Ricardo Flores Magón y Eje Central, en Tlatelolco.

Los estudiantes protestarán contra lo que consideran uso excesivo de la fuerza pública, detenciones masivas y actos de represión durante distintas movilizaciones realizadas en el país. Podrían sumarse otras organizaciones.

Como alternativas pueden utilizarse Insurgentes Norte, Paseo de la Reforma, Guerrero y Eje 1 Norte.

Comité Hasta Encontrarlos

A las 17:30 horas se concentrarán frente a la Secretaría de Gobernación, en Abraham González 48, colonia Juárez.

Realizarán un mitin para exigir avances en la investigación por la desaparición forzada de dos luchadores sociales, ocurrida en Oaxaca en mayo de 2007. A la protesta se sumarán diversas organizaciones sociales.

Para evitar la zona pueden utilizarse Avenida Chapultepec, Insurgentes, Bucareli y Circuito Interior.

EVENTOS MASIVOS

Bad Gyal estará a las 20:00 horas en el Palacio de los Deportes; La Malinche, a la misma hora en Frontón México; El Rey León, a las 20:00 en Teatro Telcel; Edith Márquez, a las 20:30 en el Auditorio Nacional; Rockland, a las 20:30 en la Arena Ciudad de México; The Vaccines, también a las 20:30 en el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes, y Jessie Ware, a las 21:00 en el Teatro Metropólitan.

En México El Rey León está en su segunda temporada Cortesía Disney / Matthew Murphy

Durante el día continúan la Feria Nacional del Mole en San Pedro Atocpan, el Festival de Flores de Cempasúchil y la exhibición de Alebrijes Monumentales sobre Paseo de la Reforma. También habrá actividad en el WTC y Centro Banamex, mientras que Six Flags mantiene su Festival del Terror.

Este jueves comienza la Fiesta Patronal del Pueblo Originario de Santa Úrsula Xitla, en Tlalpan, que continuará hasta el 26 de octubre.