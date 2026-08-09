En la CDMX, 7 de cada 10 autos circulan sin seguro

Siete de cada 10 vehículos que circulan en la Ciudad de México y su zona metropolitana carecen de un seguro o no cuentan con una póliza de responsabilidad civil para reparar los daños y perjuicios en caso de siniestros viales que dejen personas lesionadas o fallecidas.

Se trata de un problema que impacta a la capital, pero que se extiende a todo el territorio nacional, advirtió Pilar García, CEO de la plataforma comparadora de seguros Rastreator.

La especialista destacó que, a pesar de que en 2019 se modificó la legislación para obligar a los conductores a contar con cobertura vehicular, la tasa

de aseguramiento no ha registrado incrementos significativos, manteniéndose en apenas tres de cada 10 automóviles a nivel nacional.

“En toda la República Mexicana, solamente están asegurados tres de cada 10 vehículos. Entonces, no solamente lo que es en Ciudad de México y su área metropolitana, esto se extiende a toda la nación.”

RIESGO EN ÉPOCA DE LLUVIAS

La CEO de Rastreator explicó que en la Ciudad de México y el Estado de México circulan diariamente entre 7 y 8 millones de vehículos, lo que eleva exponencialmente la probabilidad de sufrir un percance vial y que la contraparte involucrada no cuente con respaldo financiero.

Si nos centramos ya en el área metropolitana y Ciudad de México, que circulan por el Estado de México y la Ciudad de México cerca de entre 7 y 8 millones de vehículos diarios, pues imagínate la probabilidad tan grande que tienes de poder tener un siniestro y que la parte contraria con la que tienes ese siniestro no esté asegurada. Entonces, bueno, pues son cifras alarmantes, son cifras preocupantes.”

Asimismo, señaló que durante la temporada de lluvias el riesgo de siniestro se incrementa 20% debido a las condiciones climáticas y el deterioro de la infraestructura vial.

“Porque, efectivamente, si tú vas circulando con tu auto y no tienes asegurado como mínimo esa responsabilidad civil de la que hablamos ya no te digo que tengas asegurados a los ocupantes que van contigo en el vehículo, los daños de materiales de tu vehículo en caso de que yo qué sé, te lo rayen, te ponchen llantas, o lo que sea, si tú atropellas a una persona en la calle, imagínate que lo dejas pues ingresado en el hospital con daños graves y severos y le cuesta mucho trabajo caminar, no sé, un escenario un poco complejo, ese dinero que tienes que aportar para resarcir ese daño tiene que salir de tu economía familiar”, indicó.

Ante este panorama, García enfatizó que la contratación de una póliza de cobertura amplia no debe ser concebida como un gasto, sino como una inversión para la estabilidad del patrimonio familiar.

No se debería de concebir como que el seguro del auto o cualquier seguro que se contrate como solamente un gasto, no hay que verlo como un gasto, hay que verlo como un beneficio y un aporte a la economía, al final familiar, que te va a apoyar en caso de que tú tengas algún problema con la unidad.”

Advirtió que al carecer de protección mínima por responsabilidad civil, el conductor debe asumir de su propio bolsillo las indemnizaciones hospitalarias o legales en caso de atropellar o herir de gravedad a un tercero, situaciones que en escenarios graves o fatales derivan en severas consecuencias patrimoniales y penales.

Si no lo tienes, pues el gravamen es muy alto y te puedes meter en problemas muy serios que pueden incumplir en función de lo que haya sucedido con esa tercera persona, pues si hay un fallecimiento, bueno, pues las consecuencias pueden ser muy graves”

De acuerdo con los Reportes Trimestrales de Hechos de Tránsito de la Secretaría de Movilidad (Semovi), durante 2025 se registraron 76 mil 456 siniestros viales en la Ciudad de México, los cuales dejaron un saldo de 424 personas fallecidas y 31 mil 741 lesionadas.