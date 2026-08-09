Detienen a 8 personas por el despojo de un inmueble en la Gustavo A. Madero

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó sobre la detención de tres mujeres y cinco hombres, quienes estarían posiblemente relacionados con el despojo de un inmueble a su legítima ocupante en la alcaldía Gustavo A. Madero.

De acuerdo con la corporación, la intervención policial se realizó bajo el protocolo de atención inmediata para casos de despojo, instruido por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Norte 15 A y Poniente 116, en la colonia Magdalena de las Salinas.

Según el reporte de la SSC, los policías del cuadrante fueron alertados por operadores del Centro de Comando y Control (C2) Norte sobre un posible caso de despojo de un inmueble, por lo que se trasladaron de inmediato al lugar.

Al llegar, los uniformados “observaron a un grupo de personas que presuntamente empujaba la puerta de un domicilio con la intención de ingresar”, según el comunicado.

Metros adelante, los policías también “localizaron a otras personas que se encontraban en medio de una riña”. Ante la situación, solicitaron el apoyo de más unidades para intervenir y salvaguardar la integridad física de quienes estaban involucrados.

La inquilina llevaba cerca de 29 años rentando el inmueble

Posteriormente, los agentes se entrevistaron con una mujer de 43 años, quien señaló que el predio pertenecía a su madre y que una persona llevaba aproximadamente 29 años como inquilina del inmueble.

Según el relato proporcionado a los policías, un grupo de personas llegó al domicilio y aseguró que acudiría para realizar labores de limpieza.

La inquilina les permitió el acceso. Sin embargo, una vez que se encontraban dentro de la propiedad, las personas presuntamente le mostraron un documento relacionado con un supuesto procedimiento por despojo.

La inquilina narró que se presentó un grupo de personas, quienes le indicaron que habían asistido para limpiar el lugar, razón por lo que se les permitió el acceso y posteriormente, al encontrarse ya al interior, le presentaron un supuesto documento por el delito de despojo, por lo que le indicaron que ya no se le permitiría el acceso y que cambiarían las chapas de las puertas, motivo por el que se inició la riña”, señala el boletín.

De acuerdo con la versión proporcionada por la mujer a los agentes, posteriormente le indicaron que ya no podría ingresar al domicilio y que cambiarían las cerraduras de las puertas.

La situación derivó en una confrontación entre los involucrados, motivo por el que se solicitó la intervención policial.

Detienen a cinco hombres y tres mujeres

Con autorización de la propietaria, los elementos de la SSC ingresaron al domicilio y detuvieron a ocho personas que estarían posiblemente relacionadas con los hechos.

Como parte del procedimiento, los policías realizaron una revisión preventiva conforme a los protocolos de actuación policial.

Los detenidos son cinco hombres de 39, 35, 29, 27 y 24 años, así como tres mujeres de 41, 30 y 29 años.

La SSC informó que todos fueron informados de sus derechos constitucionales antes de ser trasladados y puestos a disposición del agente del Ministerio Público.

Será la autoridad ministerial la encargada de determinar su situación jurídica y de iniciar la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer lo ocurrido.

El caso será investigado por las autoridades correspondientes, que deberán establecer las circunstancias en las que las personas ingresaron al domicilio y determinar si existen elementos que acrediten su posible participación en el despojo de un inmueble en Gustavo A. Madero.

La intervención forma parte del protocolo de atención inmediata para este tipo de casos, mediante el cual las autoridades capitalinas buscan responder ante denuncias relacionadas con la ocupación o intento de apropiación de inmuebles.

Por ahora, las ocho personas permanecen a disposición del Ministerio Público, autoridad que determinará las responsabilidades que correspondan conforme avance la investigación.