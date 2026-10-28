Paseo de la Reforma HOY no tiene límite de velocidad para Checo Pérez
Miles de familias se dieron cita en una de las principales avenidas de la capital para ver a su ídolo al volante de un monoplaza de la Fórmula 1.
Esta mañana el piloto mexicano de Fórmula 1, Sergio Pérez, encabezó el Show Run de su escudería en la avenida Paseo de la Reforma, evento que fue inaugurado por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada.
En ese sentido, la mandataria capitalina reconoció la trayectoria del tapatío a lo largo de 15 años en la máxima categoría del automovilismo.
“Paseo de la Reforma, el día de hoy, no tiene límite de velocidad para ti”, señaló Brugada Molina
Además, destacó la presencia de miles de familias que se dieron cita en una de las principales avenidas de la capital para ver a su ídolo al volante de un monoplaza Fórmula 1.
“Sale este gran evento de los autódromos para encontrarse con el pueblo aquí en Paseo de la Reforma”, enfatizó.
Asimismo, calificó al mexicano como el “máximo piloto” y el más exitoso en la historia del país. Aprovechó para reconocerlo y felicitarlo por sus 300 grandes premios, que lo posicionan como uno de los pilotos más experimentados de la categoría.
La población está feliz de que el Paseo de la Reforma se convierta en un lugar en el que puedan disfrutar, sin tener problemas para acceder”, celebró la mandataria capitalina.
Finalmente, Brugada Molina agradeció a Alejandro Soberón, presidente del Gran Premio de la Ciudad de México, así como al resto de la organización por realizar este evento de gran magnitud en calles de la capital.