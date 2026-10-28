Prepa 1 de UNAM cita a nueva mesa de diálogo para recuperar instalaciones
La reunión será el 3 de noviembre; la Dirección General de la ENP reconoce que hay asuntos pendientes y plantea definir responsables y plazos para atenderlos.
La Dirección General de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) de la UNAM convocó a una nueva mesa de diálogo con los estudiantes que mantienen ocupadas las instalaciones de la Preparatoria 1 “Gabino Barreda”, con el objetivo de revisar los compromisos pendientes y acordar las condiciones para devolver el plantel y reanudar las clases presenciales.
El encuentro está previsto para el próximo 3 de noviembre, a las 12:00 horas, dentro de las instalaciones de la preparatoria, informó la Dirección General de la ENP.
La autoridad universitaria reconoció que, aunque durante dos mesas de diálogo se abordaron los 13 puntos del pliego petitorio estudiantil y se presentaron las respuestas correspondientes, todavía existen asuntos pendientes que requieren seguimiento e información clara sobre sus avances.
Por ello, planteó que en la próxima reunión se revisen conjuntamente los compromisos asumidos, se precisen los responsables y los plazos para su cumplimiento, y se establezcan las condiciones para la entrega de las instalaciones y el regreso a las aulas.
La Dirección General de la ENP aseguró que ha participado en los encuentros con los estudiantes y reiteró su disposición a escuchar sus inquietudes. Sin embargo, señaló que también es necesaria la intervención de las autoridades del plantel para cumplir los compromisos, dar seguimiento a las solicitudes y resolver los asuntos que corresponden a esa instancia.
Sobre uno de los documentos solicitados por los estudiantes, la institución afirmó que la Dirección del plantel lo envió por correo electrónico y que acudió en dos ocasiones para entregarlo de manera presencial, sin que pudiera concretarse su recepción por esa vía.