Prepa 1 de UNAM cita a nueva mesa de diálogo para recuperar instalaciones

La Dirección General de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) de la UNAM convocó a una nueva mesa de diálogo con los estudiantes que mantienen ocupadas las instalaciones de la Preparatoria 1 “Gabino Barreda”, con el objetivo de revisar los compromisos pendientes y acordar las condiciones para devolver el plantel y reanudar las clases presenciales.

El encuentro está previsto para el próximo 3 de noviembre, a las 12:00 horas, dentro de las instalaciones de la preparatoria, informó la Dirección General de la ENP.

Entrada de la Prepa 1 de la UNAM Foto: Especial

La autoridad universitaria reconoció que, aunque durante dos mesas de diálogo se abordaron los 13 puntos del pliego petitorio estudiantil y se presentaron las respuestas correspondientes, todavía existen asuntos pendientes que requieren seguimiento e información clara sobre sus avances.

Por ello, planteó que en la próxima reunión se revisen conjuntamente los compromisos asumidos, se precisen los responsables y los plazos para su cumplimiento, y se establezcan las condiciones para la entrega de las instalaciones y el regreso a las aulas.

La Dirección General de la ENP aseguró que ha participado en los encuentros con los estudiantes y reiteró su disposición a escuchar sus inquietudes. Sin embargo, señaló que también es necesaria la intervención de las autoridades del plantel para cumplir los compromisos, dar seguimiento a las solicitudes y resolver los asuntos que corresponden a esa instancia.

Sobre uno de los documentos solicitados por los estudiantes, la institución afirmó que la Dirección del plantel lo envió por correo electrónico y que acudió en dos ocasiones para entregarlo de manera presencial, sin que pudiera concretarse su recepción por esa vía.