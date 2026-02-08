Paseo Dominical Muévete en Bici impone récord de asistencia

El Paseo Dominical Muévete en Bici registró este domingo un récord de asistencia, informó la Secretaría de Movilidad (Semovi).

Asistieron 167 mil 610 personas, cifra que superó el récord anterior de 161 mil 824 participantes establecido el 18 de enero de 2026.

Este programa, que se inició el 1 de julio de 2007, refleja el compromiso de la ciudadanía con la movilidad sustentable y el uso de espacios públicos para el bienestar y la convivencia", destacó la Semovi.

La dependencia felicitó a los asistentes y los invitó a seguir participando.

¡Felicidades a todos los participantes y los esperamos en nuestras próximas ediciones!", indicó en un comunicado.

jcp