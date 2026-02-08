Alerta sísmica suena en la CDMX; activan protocolos de seguridad

Luego de la activación de la alerta sísmica en la CDMX, por un sismo de magnitud preliminar 5.7 reportado al noroeste de Puerto Escondido, Oaxaca, Clara Brugada, jefa de Gobierno de la capital del país, activó los protocolos de seguridad y atención.

“Seguimos trabajando en las 16 alcaldías para verificar condiciones y garantizar la seguridad de la ciudadanía”, escribió en redes sociales.

Destacó que el equipo de Cóndores ya sobrevuela la ciudad y se tiene contacto con elementos de Seguridad y de Protección Civil que recorren las calles.

Tras el sismo de hoy en la tarde, activamos los protocolos de seguridad y atención.



En un primer corte, Clara Brugada destacó que las patrullas de las 5 zonas y sobrevuelos: sin novedades relevantes; sin daños o afectaciones relevantes.

Aunque dejó abierta la comunicación con la población a través del número 911 para reportar cualquier incidencia.

Myriam Urzúa, titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), informó a las 15:44 horas que entablaron comunicación con las Unidades de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil de las alcaldías.

A la misma hora, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez, indicó que iniciaron los protocolos de seguridad, protección civil y el sobrevuelo de helicópteros del grupo Cóndores.

Para las 15:59 horas, Vázquez indicó que, tras los primeros sobrevuelos, no se habían reportado daños o afectaciones.

¿Sabes qué hacer en caso de sismo?

Estas son las recomendaciones para estar prevenido y para actuar en caso de sismo.

· Conserve la calma, no permita que el pánico se apodere de usted. Tranquilice a las personas que estén a su alrededor. Ejecute las acciones previstas en el plan familiar.

· Diríjase a los lugares seguros previamente establecidos; cúbrase la cabeza con ambas manos colocándola junco a las rodillas.

· No utilice los elevadores.

· Aléjese de los objetos que puedan caer, deslizarse o quebrarse.

· No se apresure a salir, el sismo dura sólo unos segundos y es posible que termine antes de que usted lo haya logrado.

· De ser posible cierre las llaves del gas, baje el swich principal de alimentación eléctrica y evite encender cerrillos o cualquier fuente de incendio.

Después del sismo

· Verifique si hay lesionados, incendios o fugas de cualquier tipo; de ser así, llame a los servicios de auxilio.

· Use el teléfono sólo para llamadas de emergencia. Escuche la radio para informase y colabore con las autoridades.

· Si es necesario evacuar el inmueble, hágalo con calma, cuidado y orden. Siga las instrucciones de las autoridades.

· Reúnase con su familia en el lugar previamente establecido.

· No encienda cerrillos, no use aparatos eléctricos hasta asegurarse de que no hay fugas de gas.

· Efectúe con cuidado una revisión completa de su casa y mobiliario. No haga uso de ella si presenta dañas graves.

· Limpie los líquidos derramados o escombros que ofrezcan peligro.

· Esté preparado para futuros sismos, llamados réplicas. Generalmente son más débiles. Pero pueden ocasionar daños adicionales.

· Aléjese de edificios dañados y evite circular por donde existan deterioros considerables.

· No consuma alimentos ni bebidas que hayan podido estar en contacto con vidrios rotos o algún contaminante.

· En caso de quedar atrapado, conserve la calma y trate de comunicarse al exterior golpeando con algún objeto.

· No propague rumores.

