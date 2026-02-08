Inicia campaña contra sarampión 2026 en CDMX; habrá 500 sitios de vacunación

Al iniciar la campaña de vacunación contra el sarampión 2026 en la Ciudad de México, en el bosque de Chapultepec, la jefa de gobierno, Clara Brugada expresó que habrá 500 sitios para vacunarse en toda la ciudad y el objetivo es "adelantarnos al sarampión".

Detalló que la alerta que emitió la Organización Mundial de Salud (OMS), sobre la concentración de casos en la región es una "señal clara de alerta y exige la prevención, la vacunación y la respuesta temprana para evitar la propagación de este virus. Por eso, el día de hoy, vamos a conocer el despliegue de un operativo territorial de vacunación contra el sarampión en la Ciudad de México".

Brugada dio a conocer que habrá 500 puntos y acciones de vacunación en toda la ciudad "Hago un llamado a todos los capitalinos y capitalinas, a todos los que atraviesan por esta ciudad todos los días, a todos los que transitan por la Ciudad de México que nos ayuden, que nos ayudemos todos para que no permitamos que el sarampión se propague".

Detalló que habrá 21 puntos de vacunación con horario extendido en las 16 demarcaciones "Es decir, estamos hablando de que en cada demarcación territorial de la ciudad vamos a tener puntos estratégicos que van a trabajar de 9 de la mañana a 11 de la noche" y a lo largo del día se dará a conocer en las redes sociales del gobierno de la ciudad, la ubicación de esos 21 puntos.

Brugada detalló que también habrá 100 puntos de vacunación en estaciones del Metro y en paradas de otros medios de transporte.

Uno de los sitios de vacunación será el zócalo de Coyoacán "en el Jardín Hidalgo de Coyoacán en donde va a estar -un puesto de vacunación- y los lugares más emblemáticos" de las alcaldías. Además habrá 50 puntos fijos en lugares de alta concentración "en Chapultepec, el Zócalo, la Alameda, afuera del mercado de Sonora" entre otros sitios.

Brugada detalló que en la campaña de vacunación participan 1500 personas "que provienen tanto del IMSS-Bienestar, del IMSS, del Issste, también vienen de la Secretaría de Salud, del Gobierno de la Ciudad y también de la Universidad de la Salud, como de las fuerzas federales que tendrán una tarea específica en la ciudad".

En el lanzamiento de la campaña de vacunación contra el sarampión 2026, realizada a un costado de la puerta de los Leones en Chapultepec, donde cientos de personas se dieron cita y se formaron para ser vacunadas, Brugada detalló que también habrá 100 puntos de vacunación en estaciones del Metro y en paradas de otros medios de transporte y se lanzará una campaña de vacunación en territorio, empezando por las alcaldías Cuauhtémoc, Álvaro Obregón y Gustavo A Madero.

