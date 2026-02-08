Movimiento La Vida Por Delante celebra la maternidad y la paternidad

El movimiento La Vida Por Delante celebró este domingo la maternidad y la paternidad.

Durante un evento en Paseo de la Reforma, lanzaron su campaña ¡Es increíble ser mamá! ¡Es increíble ser papá!

¿Por qué recomendamos la maternidad y la paternidad? Porque la paternidad nos impulsa, nos volvemos más fuertes, más resilientes, más capaces de resolver problemas, porque tenemos por quién luchar, tenemos por quién vivir. Nuestros hijos se convierten en nuestro motor y el mundo ya nunca se nos vuelve a cerrar. Al contrario, nuestro mundo se expande", dijo Paulina Mendieta, vocera.

Durante su actividad, que estuvo amenizada con música en vivo, consideraron que la familia es muy importante.

"Tener una familia es el mejor regalo que me ha pasado. Es increíble ser papá. La paternidad importa, transforma y deja huella para siempre. Ser padre no es solo una responsabilidad económica ni un rol secundario. Es una presencia constante, una guía y un ejemplo que influye directamente en la vida de los hijos y en el rumbo de toda una familia", expresó Luis Otero, vocero.

Los integrantes de La Vida Por Delante repartieron playeras a los transeúntes y a los asistentes al Paseo Dominical.

JCS