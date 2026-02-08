Así cayó el asaltante de Viaducto: amenazó a un hombre y huyó entre edificios

Durante meses, automovilistas y peatones que transitaban por el Viaducto Miguel Alemán y sus alrededores vivieron con miedo. Asaltos a plena luz del día, amenazas con arma en mano y huidas rápidas entre el tráfico se convirtieron en parte del paisaje urbano. Para muchos vecinos, la presencia de un asaltante recurrente era un secreto a voces.

Ese clima de inseguridad llegó a su punto máximo cuando un hombre de 55 años fue presuntamente despojado de sus pertenencias tras ser amenazado con lo que parecía un arma de fuego. Lo que el agresor no esperaba era que su huida terminaría en cuestión de minutos.

Policías detienen a asaltante de Viaducto y Periférico

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), los hechos ocurrieron mientras oficiales realizaban labores de vigilancia y prevención del delito en las calles Héroes Anónimos y Héroes de la Intervención, en la colonia Tacubaya.

Ahí, los uniformados observaron a un sujeto que amenazaba directamente a un hombre de 55 años. Al percatarse de la presencia policial, el presunto delincuente reaccionó de inmediato: emprendió la huida y se internó en una unidad habitacional cercana, intentando perderse entre edificios.

Persecución entre pasillos y áreas comunes

Lejos de escapar, la maniobra del sospechoso activó una persecución a pie. Los oficiales de la SSC ingresaron al conjunto habitacional y, tras seguirlo por varios metros, lograron cerrarle el paso en un área común.

Siguiendo los protocolos de actuación policial, los elementos realizaron una revisión preventiva. El resultado confirmó las sospechas, aseguraron una réplica de arma de fuego, una mochila de color negro y dinero en efectivo, presuntamente producto de los asaltos.

El hombre, de 32 años de edad, fue detenido en el lugar, informado de sus derechos constitucionales y trasladado ante el agente del Ministerio Público, quien será el encargado de determinar su situación jurídica.

Un generador de violencia con amplio historial

Tras el cruce de información, la SSC confirmó que no se trataba de un delincuente improvisado. El detenido cuenta con siete carpetas de investigación por robo en distintos años: una en 2016, cuatro en 2017, y otras más en 2020 y 2025, todas relacionadas con diversas modalidades de este delito.

Además, está identificado como generador de violencia en la zona de Viaducto y Periférico, un punto considerado de alta incidencia delictiva debido al flujo constante de vehículos y peatones.

Vinculado a asaltos recientes y denuncias en redes

La dependencia detalló que el sujeto está relacionado con tres eventos de robo recientes: dos robos a conductores de vehículos registrados el 7 de febrero en las inmediaciones del Boulevard Manuel Ávila Camacho y el Viaducto Miguel Alemán, así como un robo a transeúnte en la misma zona.

Incluso, ya se le daba seguimiento virtual derivado de diversas denuncias ciudadanas difundidas a través de redes sociales, donde víctimas y testigos alertaban sobre su modo de operar y su presencia constante en el área.

El mensaje de la SSC

La Secretaría de Seguridad Ciudadana subrayó que este tipo de detenciones son resultado de la vigilancia constante y de la colaboración ciudadana. Reiteró el llamado a denunciar cualquier hecho delictivo, ya sea de manera directa o mediante las plataformas digitales, pues esa información permite identificar patrones y ubicar a generadores de violencia.

