El Partido Verde propone extender el modelo de canchas seguras para mujeres a toda la CDMX

El dirigente del Partido Verde en la Ciudad de México, Jesús Sesma Suárez, exhortó a los titulares de las 16 alcaldías de la capital consolidar acciones dirigidas a garantizar espacios deportivos seguros, accesibles y libres de violencia para las mujeres.

La iniciativa retoma el antecedente aprobado en el Congreso capitalino mediante el programa "Cancha Segura", buscando que sus lineamientos generales trasciendan al plano operativo.

La estrategia contempla intervenciones directas sobre el entorno físico mediante el mejoramiento de los sistemas de iluminación, el mantenimiento continuo de las instalaciones, la colocación de señalética clara y la aplicación de criterios de perspectiva de género en las políticas públicas del sector deportivo.

Como referente de aplicación local, se destacaron las acciones emprendidas en la alcaldía Tláhuac, demarcación que busca garantizar la seguridad, no discriminación y operación adecuada en la totalidad de su infraestructura deportiva pública, conformada por 15 deportivos, gimnasios y seis albercas públicas. Estas medidas pretenden sentar un precedente para la restitución del derecho de las usuarias al goce de la infraestructura social bajo un esquema de equidad.

El pronunciamiento enfatizó que la recuperación de espacios no debe limitarse exclusivamente a la infraestructura física. Sesma Suárez argumentó la necesidad de establecer condiciones integrales que permitan prevenir actos de acoso, agresiones y cualquier forma de discriminación que condicione o vulnere la participación deportiva de la población femenina.

Para ello, se instó a los gobiernos locales a realizar diagnósticos específicos sobre las necesidades de seguridad en sus instalaciones, con el objetivo de fomentar la apropiación comunitaria de los espacios públicos en el ámbito vecinal.