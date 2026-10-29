Caen tres presuntos narcomenudistas tras cateo en Iztapalapa

Tres hombres fueron detenidos en la alcaldía Iztapalapa tras un cateo llevado a cabo por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, luego de la intervención se aseguraron varias dosis de droga.

El cateo se llevó a cabo en un inmueble ubicado en el callejón Moctezuma, colonia Santiago Acahualtepec, donde se aseguraron más 178 dosis de posibles drogas.

A partir de trabajos de investigación e inteligencia, así como de labores de vigilancia en campo, los oficiales obtuvieron datos de prueba que fueron presentados por un agente del Ministerio Público ante un juez de control, quien otorgó el mandamiento judicial para intervenir el inmueble”, detalló la SSC.

Los agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Fiscalía General de Justicia (FGJ), Secretaría de Marina (Semar) y la Guardia Nacional (GN) localizaron 72 bolsas de plástico color azul y 24 bolsas de plástico transparente, así como una bolsa tipo Ziploc con cierre hermético, todas ellas con un vegetal verde seco con características similares a la marihuana, esta última a granel.

Foto: SSC

También se aseguraron 36 bolsas de plástico amarillo y 28 envoltorios de papel blanco con una sustancia sólida similar a la cocaína, así como 17 bolsas de plástico transparente con una sustancia sólida con características similares a la metanfetamina. También aseguraron un teléfono celular.