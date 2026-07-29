Grupo ligado a despojos en Benito Juárez operaba desde 2023 en al menos seis colonias

Un grupo presuntamente dedicado al despojo de inmuebles en la alcaldía Benito Juárez opera desde 2023 en al menos seis colonias de la demarcación.

Pese a que 13 de sus integrantes fueron detenidos en 2024, la mayoría obtuvo su libertad bajo medidas cautelares y estaría vinculada a casos recientes de invasión.

De acuerdo con las investigaciones, la organización delictiva ubicaba propiedades en las colonias Del Valle, Álamos, Narvarte, Moderna, Portales y Nativitas.

Su modus operandi consistía en ubicar inmuebles desocupados o en proceso de remodelación para vigilar los movimientos de los dueños y tomarlos por la fuerza.

Uno de los casos clave ocurrió en febrero de 2024 en la colonia Narvarte, cuando los sospechosos intentaron apoderarse de una vivienda en obras.

El abogado de las víctimas, Leonel Rodríguez, explicó que la pronta intervención de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de la Fiscalía Territorial en Benito Juárez permitió asegurar la propiedad y detener a 13 implicados: José Francisco “N”, Ismael “N”, José Luis “N”, Jaime “N”, Ramón “N”, Rodrigo “N”, Isidro “N”, Gabriel “N”, Pedro “N”, Hugo Manuel “N”, Mauro “N”, Iván “N” y Luis Alberto “N”.

"Gracias al actuar de los elementos y a la logística se logró detener a este grupo. Inicialmente se cateó el inmueble y posteriormente la Fiscalía de Investigación Territorial en Benito Juárez tomó conocimiento del caso. Actualmente nos encontramos en la etapa intermedia del proceso penal. Fueron 13 personas imputadas", apuntó.

Fuentes de la policía capitalina señalaron a Excélsior que los sujetos que quedaron en libertad continuaron operando e incrementaron sus actividades ilícitas.

A penas el pasado 21 de julio, un inmueble ubicado en Cerrada de Matías Romero 18 fue presuntamente invadido, hecho que desató protestas vecinales y un bloqueo vial tras acumularse más de 50 denuncias por casos similares.

El litigante subrayó que la banda realizaba labores de inteligencia previa durante varias semanas.

"En este caso, el inmueble estaba siendo remodelado y contaba con un vigilante. Uno de los propietarios acudía constantemente a supervisar los trabajos y fue cuando intentaron ingresar por la fuerza y lo agredieron físicamente", relató.

Todo indica que estaban monitoreando el inmueble con semanas de anticipación para saber cuándo podían lograr su objetivo. Gracias a la intervención de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Fiscalía se logró resguardar la propiedad el mismo día de los hechos."

Aunque un juez otorgó inicialmente medidas cautelares distintas a la prisión preventiva a la mayoría de los imputados, el Ministerio Público y la asesoría jurídica impugnaron la resolución.

"El tribunal analizó que los domicilios que presentaban no acreditaban un arraigo suficiente e incluso algunos pretendían hacer pasar como su domicilio el inmueble que presuntamente habían despojado. Por ello se revocó su libertad y actualmente varios de ellos permanecen en prisión preventiva justificada", indicó.