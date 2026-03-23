'Olor a cadáver' en el Incifo de CDMX, por cuerpos de desaparecidos: Alcalde

El olor que emana de las instalaciones del Instituto de Ciencias Forenses (Incifo) de la Ciudad de México se debe a los cuerpos de las personas desaparecidas que permanecen mucho tiempo en el lugar para ser identificadas por sus familiares, sostuvo la fiscal general de Justicia capitalina, Bertha Alcalde.

En conferencia de prensa, la funcionaria capitalina sostuvo que hasta el momento no hay una denuncia formal por estos olores que salen del inmueble, ubicado en Avenida Niños Héroes, en la colonia Doctores-

Añadió que los cuerpos de las personas desaparecidas pasan mucho tiempo en el Incifo a espera de ser identificados, luego de las exhumaciones en sitios como la fosa común del Panteón de Dolores.

Olor fétido en inmediaciones del INCIFO. Especial

No tenemos una denuncia identificada sobre este caso, no obstante, estamos trabajando y esto forma parte del plan de trabajo con desaparecidos para poder juntar con un centro de resguardo temporal que permita que los cuerpos que tiene el Incifo no tengan que permanecer tanto tiempo en lo que se hacen las labores de identificación de los cuerpos y puedan estar en un centro donde se puedan hacer las inhumaciones individuales y que esto también ayude”, añadió.

Alcalde sostuvo que el nuevo centro de resguardo temporal que se construye en Iztapalapa podría ayudar a retirar los cuerpos más rápidamente, por lo que dijo que ya se trabaja en acelerar la obra.

La fiscal recordó que una de las exigencias de los buscadores de personas desaparecidas era poder intervenir la fosa común del Panteón de Dolores, que es el cementerio ministerial.

Y recordó que localizar a las personas desaparecidas es una prioridad para la administración de la capital.

Reportan olor fétido en zona del Incifo

La fiscal habló sobre el tema luego de que personas que pasan continuamente o que incluso trabajan por la zona han señalado un olor fétido molesto en la zona, especialmente en temporada de calor.

Para Imagen Noticias con Nacho Lozano, algunos vecinos, trabajadores y comerciantes de la colonia Doctores declararon sobre el olor que se percibe. Además, mediante un recorrido, se pudo constatar cómo pasa la gente afuera del INCIFO y se cubre nariz y boca.

La gente asegura que desde hace dos meses el olor es cada vez más intenso y, por ello, algunos tienen que tomar otras calles para evitar el cruce de avenida Niños Héroes y Doctor Liceaga, en la alcaldía Cuauhtémoc.

RLO