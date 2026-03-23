Hay avances importantes en investigación por asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz: Fiscal de CDMX

A un par de meses de que se cumpla un año del asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores de Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, la investigación continúa en sigilo.

En conferencia de prensa, la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde, indicó que están pensando informar avances sobre el caso próximamente.

La fiscal recordó que las investigaciones por el homicidio y feminicidio de los colaboradores de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, las realizan autoridades locales y federales.

Tenemos todavía un equipo andando todos los días que ha logrado a partir de esta investigación, que tiene diversas líneas y que ha tenido avances muy importantes a partir de los cuales se ha logrado la detención de 10 personas relacionadas específicamente con el caso del homicidio y el feminicidio, así como asociación delictuosa”, dijo la funcionaria local.

Se tienen diversas líneas de investigación y 10 detenidos relacionados con delitos como homicidio y asociación delictuosa.

“Más allá del operativo que en su momento se hizo, que es importante que esta investigación todavía permanezca en sigilo, ¿no? Ha habido avances importantes que es fundamental que sigamos siguiendo estas líneas y que en su momento vamos a informar.

Tenemos ya pensado informar próximamente, se informará sobre avances más concretos, en relación a la información que se pueda dar, pero sigue siendo una prioridad para esta fiscalía, sigue habiendo resultados y seguimos avanzando con esta investigación”, expresó.

Sigue investigación: García Harfuch

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que la investigación por el asesinato de los dos colaboradores de Clara Brugada continúa.

Es un caso muy sensible; detenidos ha estado habiendo continuamente, vamos a continuar, pero es una investigación cerrada que en su momento se informará”, señaló el funcionario durante la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum del 9 de enero.

RLO