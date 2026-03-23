Alcaldesa Rojo de la Vega presenta el chat Amazónica para resolver problemas a la ciudadanía

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, presentó la asistente virtual Amazónica, que estará disponible las 24 horas del día a partir del mes de abril para resolver, vía WhatsApp o en llamada telefónica, cualquier situación que enfrenten los ciudadanos, desde pedir ayuda para reparar una fuga de agua o un bache hasta pedir información sobre los requisitos para obtener el permiso para abrir un restaurante.

"Amazónica IA es el gobierno en mi celular, así de simple, para que preguntes, para que resuelvas, para que no pierdas tiempo, para que nunca más alguien tenga que salir frustrado —de una oficina de gobierno— porque no le dieron respuesta (...) o porque le pusieron caras, o como que lo ignoraron, para que nunca más alguien sienta que el gobierno le cerró la puerta", dijo Rojo de la Vega en el salón Barcelona, en la colonia Juárez.

Afirmó que es una asistente virtual rápida, clara y útil, e hizo una demostración en la que le expresó a Amazónica que estaba en la colonia Juárez y le pidió que le diera la ubicación de los puntos violeta más cercanos, y de inmediato la asistente le dio una lista a los que puede acercarse una mujer en caso de enfrentar un riesgo de agresión.

La alcaldesa Rojo de la Vega expresó que la Cuauhtémoc es "el corazón de México, donde late la historia, se toman decisiones que mueven la economía y la cultura del país está viva".

Y habló de que en la alcaldía Cuauhtémoc se ha construido un estilo de gobernar muy cercano a la gente.

"Durante años nos dijeron que el abandono era normal, que el gobierno tenía que ser lejano, que había que acostumbrarse. Pero la gente no quería acostumbrarse. La gente quería ser escuchada, quería poder acercarse (...) así que desde el 1 de octubre de 2024 empezamos algo muy diferente, y no lo hicimos solas, lo hicimos con ustedes", dijo Rojo de la Vega.

En el salón Barcelona estaban Luis Mendoza, alcalde de Benito Juárez; Mauricio Tabe, alcalde en Miguel Hidalgo; Andrés Atayde, coordinador de la bancada del PAN en el congreso local; Luisa Gutiérrez, presidenta del PAN en la Ciudad de México; Federico Döring, diputado federal del PAN, así como Tania Larios, coordinadora de la bancada del PRI en el congreso local, e Israel Betanzos, diputado federal del PRI.

"Nuestra alcaldía no es una más, es el lugar donde México se encuentra consigo mismo. Y por eso tenía que cambiar. Por eso este gobierno es distinto, porque aquí el gobierno no se encierra, sale, te escucha y sobre todo resuelve", dijo Rojo de la Vega.

Y habló de la relevancia que tendrá la Cuauhtémoc el próximo mes de junio, cuando empiece el mundial de futbol.

"Ahora que viene el mundial (...) la Cuauhtémoc no es por nada y disculpen, compañeros —le dijo a los alcaldes de Benito Juárez y Miguel Hidalgo—, va a ser la puerta de México ante el mundo: aquí van a llegar, van a comer, van a descubrir lo que somos. Cuauhtémoc es historia viva, cultura en cada esquina, museos, teatros, calles llenas de vida", dijo.