Impulsa “Tito” Mejía agenda de bienestar y seguridad en Tláhuac

Roberto “Tito” Mejía, diputado federal de Morena por el distrito 9 de Tláhuac, rindió su primer informe de actividades ante vecinos de la demarcación, que se dieron cita en la explanada de la alcaldía, donde destacó su participación en reformas clave y acciones comunitarias, al tiempo que reiteró su compromiso con la rendición de cuentas.

El legislador subrayó que su labor está guiada por los principios del movimiento de la Cuarta Transformación.

“Hoy estoy con ustedes no para cumplir con un trámite burocrático, sino para honrar uno de los principios más importantes de nuestro movimiento: la rendición de cuentas”, dijo.

Excélsior

Mejía Méndez informó que desde agosto pasado, cuando asumió el cargo, participó en la aprobación de más de 50 dictámenes, respaldando las iniciativas de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, entre ellas la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales.

“Esta reforma es para recordarle a las élites que quienes nacimos en familias de clase trabajadora tenemos derecho a una vida digna”, expresó.

“Tito” Mejía resaltó la aprobación del presupuesto federal de 2026, enfocado en programas sociales y proyectos de inversión.

“Es un presupuesto que pone al pueblo al centro”, dijo.

El morenista explicó que en materia de seguridad se impulsó la Ley General contra el Delito de Extorsión.

“Con esta ley le damos al Estado las herramientas necesarias para investigar, perseguir y castigar a quienes intentan robarle la paz a nuestro pueblo”, sostuvo.

El diputado también destacó reformas en materia social, como la implementación de protocolos con perspectiva de género para investigar feminicidios, licencias menstruales y permisos parentales.

Mejía Méndez también informó sobre su labor en territorio, donde realizó 115 reuniones para brindar asesoría legal y psicológica, y realizar jornadas comunitarias.