‘Huele a cadáver’: Denuncian olor fétido cerca del INCIFO en la Cuauhtémoc, CDMX

En las inmediaciones del Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO) de la Ciudad de México (CDMX), un olor fétido está causando alerta entre los vecinos, quienes aseguran que ya es insoportable y que literal huele a cadáver.

Para Imagen Noticias con Nacho Lozano, algunos vecinos, trabajadores y comerciantes de la colonia Doctores declararon sobre el olor que se percibe. Además, mediante un recorrido, se pudo constatar cómo pasa la gente afuera del INCIFO y se cubre nariz y boca.

La gente asegura que desde hace dos meses el olor es cada vez más intenso y, por ello, algunos tienen que tomar otras calles para evitar el cruce de avenida Niños Héroes y Doctor Liceaga, en la alcaldía Cuauhtémoc.

‘Huele a cadáver’

Olor fétido en inmediaciones del INCIFO. Especial

Janet Ficacci, vecina del INCIFO, declaró:

Toda la parte del Semefo despide un holor horrible, literal a cadáver”.

En tanto, Jorge Zaragoza, comerciante, dijo:

Ya tiene varios meses que se percibe un olor muy fétido, muy desagradable, y pues es una fuente de contaminación ya ni nos dan ganas de comer aquí incluso”.

Mientras que otras vecinas señalaron:

Vienes platicando, lo que sea y se te mete el olor fuerte, raro es el día que no huele aquí”.

No nos queda de otra, más que estar aquí”.

¿Qué es el INCIFO?

Olor fétido en inmediaciones del INCIFO. Especial

Se trata de una institución pública que forma parte del Poder Judicial de la Ciudad de México y que tiene como objetivo auxiliar a las autoridades desde el punto de vista pericial, para coadyuvar en la procuración e impartición de justicia.

El Instituto ofrece servicios en diferentes áreas periciales tales como:

Medicina Forense, para valoración de lesionados y en la práctica de necropsias médico legales para la determinación de la causa de muerte.

Departamento de Identificación, constituido por las áreas de Antropología, Dactiloscopía, Fotografía y Odontología, para integrar datos de cadáveres ingresados en calidad de desconocidos para su posible identificación.

Laboratorio de Química, para la detección de alcohol y drogas principalmente a través de estudios toxicológicos.

Laboratorio de Histopatología, para apoyar con diversos estudios a nivel microscópico.

Laboratorio de Genética para pruebas de paternidad entre otras.

Cabe destacar que, por ejemplo, la necropsia médico forense dentro del Instituto de Ciencias Forenses se realiza en el anfiteatro, que es el espacio que cuenta con lo necesario para efectuar el procedimiento. Esto se trata básicamente un examen técnico-científico, externo e interno del cadáver que tiene como finalidad primaria determinar la causa de la muerte y la identificación del individuo.

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